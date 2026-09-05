Máslo, které máslem není. Poznáte to podle 1 detailu na obalu

Regál s máslem umí pěkně zmást. Vedle sebe leží krabičky, které vypadají skoro stejně: podobná barva, podobná gramáž, tučné procento na přední straně. Jenže část z nich nemá s pravým máslem nic společného, i když se poctivé kostce nápadně podobají. Dobrá zpráva je, že k odhalení podvodu nepotřebujete lupu ani znalost chemie. Stačí se zaměřit na jediné slovo.
Jedno slovo na obalu rozhodne o všem
Tím slovem je „máslo“. Zní to banálně, jenže právě v tom je celý vtip. Označení „máslo“ smí výrobce podle českých i unijních pravidel použít pouze u výrobku vyrobeného výhradně z mléčného tuku. Jakmile na krabičce toto slovo v základním, nezdrobnělém tvaru chybí, držíte s velkou pravděpodobností v ruce náhražku.
„Na etiketě musí být napsané slovo ‚máslo‘,“ uvedla pro server Vitalia.cz výživová specialistka Margit Slimáková. Označit náhražku slovem „máslo“ zákon zakazuje a hrozí za to postih. Proto výrobci napodobenin lákají na všechno možné kolem. Potkáte hezkou grafiku, chytlavé přívlastky a nápadná procenta, jen to jedno slovo na obalu chybí.
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Nejrafinovanější trik se skrývá v číslech. Některé napodobeniny vytáhnou na přední stranu velké „82 %“ a sázejí na to, že tuhle hodnotu si automaticky spojíme s dobrým máslem. Číslo je dokonce o kousek vyšší než obvyklých 80 procent, takže výrobek na první pohled působí jako nadprůměr.
Jenže těch 82 procent má na svědomí rostlinný tuk. S mlékem tak výrobek nemá nic společného a past prozradí jediná věc: čtení etikety. Slovo máslo na ní totiž chybí.
Osmdesát procent, které musí sedět
Pravé máslo má jednoduché zadání. Jedinou surovinou je mléčný tuk získaný ze smetany a přidat se smí nanejvýš špetka soli. Mléčného tuku v něm musí být nejméně 80 procent a zároveň méně než 90, vody nejvýš 16 procent. U nás se běžně prodává máslo, které má tuku rovných 82 procent.
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Hned po slově „máslo“ je druhým vodítkem složení. Na poctivé kostce v něm najdete mléčnou smetanu a nic dalšího. Jakmile mezi ingrediencemi narazíte na rostlinné oleje, emulgátory nebo stabilizátory, držíte náhražku. Obecně platí, že čím kratší a jednodušší složení, tím větší jistota, že jde o skutečný mléčný výrobek.
Margarín, směsný tuk, roztíratelný tuk: kdo je kdo
Náhražky jsou naprosto legální, jen se musí jmenovat jinak než máslo. Margarín se vyrábí z rostlinných nebo živočišných tuků a mléčný tuk obsahovat vůbec nemusí. Směsný tuk kombinuje oba světy a mléčného tuku má od 10 do 80 procent. Když výrobek nespadá do žádného z přesně vymezených rozpětí, nese označení roztíratelný tuk, případně s doplňkem mléčný nebo směsný.
Právě tahle jména jsou pro nakupujícího užitečné vodítko. Výrobce jimi nechce nic zatajit, zákon mu je přímo předepisuje. Jakmile si je spojíte s tím, že máslo se prostě jmenuje máslo, přestane vás regál mást.
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Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi přehledně shrnuje následující tabulka:
Označení Z čeho se skládá Mléčný tuk Máslo pouze smetana (mléčný tuk), případně trocha soli nejméně 80 %, méně než 90 % Margarín rostlinné nebo živočišné tuky nemusí obsahovat žádný Směsný tuk kombinace mléčného a rostlinného tuku 10 až 80 % Roztíratelný tuk (případně s doplňkem mléčný nebo směsný) výrobek, který nespadá do žádného vymezeného rozpětí mimo vymezená rozpětí Kam zmizelo pomazánkové máslo
Nejznámějším výrobkem, který o slovo „máslo“ přišel, je pomazánkové máslo. Soudní dvůr EU v roce 2012 rozhodl, že se tak nadále jmenovat nesmí, protože obsahuje jen kolem 31 procent mléčného tuku, tedy hluboko pod hranicí pro skutečné máslo. Výrobek se proto přejmenoval na tradiční pomazánkové.
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Na receptuře se nezměnilo nic. Základem zůstává zakysaná smetana se sušeným mlékem a žádný rostlinný tuk se do výrobku nepřidává. Jiný je jen název na obalu. Pro spotřebitele je to názorná ukázka, jak přísně se slovo „máslo“ hlídá. Když ho na výrobku vidíte, máte jistotu danou zákonem. Když chybí, vyplatí se otočit krabičku a přečíst si, co vlastně kupujete.
Zdroje: https://bezpecnostpotravin.cz/termin/oznacovani-tuku/, https://www.bydlimekvalitne.cz/jak-vybrat-kvalitni-maslo-koukejte-na-nazev-i-procenta-mlecneho-tuku, https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/cesi-uz-pet-let-ziji-bez-pomazankoveho-masla-prodeje-ale-nek/r~a8454ba86cad11e98a200cc47ab5f122/, https://www.szpi.gov.cz/clanek/pomazankova-masla-splnuji-predepsane-normy.aspx, https://www.vitalia.cz/clanky/vypada-jako-maslo-a-neni-to-maslo-jak-se-nenechat-oklamat/