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Vémolu před návratem zasáhla smutná zpráva. Rozloučil se se svým dlouholetým parťákem

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Karlos Vémola přišel jen několik týdnů před návratem do klece o dlouholetého čtyřnohého parťáka. Pes Beasty Boy patřil roky k jeho rodině a pravidelně se objevoval ve Vémolandu.
Vémolu před návratem zasáhla smutná zpráva. Rozloučil se se svým dlouholetým parťákem

Vémolu před návratem zasáhla smutná zpráva. Rozloučil se se svým dlouholetým parťákem

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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