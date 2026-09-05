Žena vychovala dvě děti a výchovné už pobírá. Od ledna se jedna část její penze přestane zvyšovat jako dosud

Pokud žena vychovala dvě děti a má výchovné přiznané, její současný nárok tím od ledna 2027 nezanikne. Za každé vychované dítě se při novém způsobu valorizace bude pracovat s částkou 500 korun, tedy v jejím případě celkem s 1000 korunami. Rozdíl bude v tom, že tato tisícikoruna se před zvýšením procentní výměry důchodu nejprve odečte. Valorizovat se bude zbývající část procentní výměry a poté se 1000 korun za dvě děti přičte zpět v nezměněné podobě. Jinými slovy, žena o výchovné nepřijde a stát jí ho nezačne krátit. Tato část její penze se ale už nebude při dalších valorizacích procentně zvyšovat tak, jak tomu bylo doposud. Stejný princip se má používat nejen při pravidelném lednovém zvýšení důchodů, ale případně také při dalších valorizacích, pokud by na ně podle zákona vznikl nárok.
Pro seniorku se dvěma dětmi to neznamená, že by jí od ledna přišlo na účet méně peněz než před valorizací. Základní výměra důchodu se bude dál měnit podle zákonných pravidel a valorizovat se bude také zbývající část procentní výměry. Pouze část odpovídající 500 korunám za každé vychované dítě zůstane stranou. Rozdíl proti dosavadnímu systému proto nemusí být v jednom roce vysoký, postupně se ale může zvětšovat. Pokud například procentní část penze roste o několik procent, tisícikoruna připadající na dvě děti už stejným procentem neporoste. Její nominální hodnota tak zůstane stejná, zatímco ceny a ostatní části důchodu se mohou postupně zvyšovat. Právě proto se změna dotkne i lidí, kteří výchovné dostali automaticky už při jeho zavedení v roce 2023 a mohou mít pocit, že se jich novější pravidla týkat nebudou. Týkat se jich podle současného znění zákona mají.
Definitivní stav je však potřeba před lednem ještě sledovat. Ve Sněmovně je totiž návrh novely, který chce právě vyjmutí výchovného z valorizace zrušit a zachovat jeho další zvyšování. K 5. září 2026 tento návrh schválený není a jeho projednávání je zařazeno na schůzi Poslanecké sněmovny začínající 8. září. Pro tuto chvíli proto stále platí pravidlo přijaté v rámci důchodové reformy, podle něhož se od ledna 2027 částka 500 korun za každé dítě při valorizaci oddělí a následně přičte zpět bez zvýšení. Pokud by ale Parlament připravovanou novelu včas schválil a zákon nabyl účinnosti, mohl by se režim ještě před první valorizací roku 2027 změnit.
Zdroje: cssz.cz, mpsv.gov.cz, psp.cz