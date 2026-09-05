Ranní únavu mohou zahnat i potraviny bez kofeinu. Energii dodají podobně jako káva, ale k organismu bývají šetrnější

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Ranní únavu mohou zahnat i potraviny bez kofeinu. Energii dodají podobně jako káva, ale k organismu bývají šetrnějšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kofein není pro lidský organismus zrovna zdravý. To víme všichni. Většina z nich si ale bez kávy nedokáže představit své ráno. Pokud jste se rozhodli omezit spotřebu kávy, ale nevíte, jak si dodat energii, můžete využít mnoho jiných potravin, které jsou mnohem zdravější. Dodají vám přitom stejně energie, jaká káva nebo energetické nápoje.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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