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Besky se vrátila z Japonska a hned balila kufry znovu. S přítelem objevili vášeň, kvůli které létají do ciziny

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Influencerka a moderátorka TV Nova si zamilovala padel. S hercem Adamem Vaculou za ním vyráží i za hranice, naposledy do Portugalska
Adam Vecula a Besky

Adam Vecula a Besky

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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