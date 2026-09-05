Od října bude WhatsApp zpoplatněn i v Česku. Za zprávy se bude platit

Konec bezplatných odpovědí: Firmy zaplatí za každou zprávu zvlášť
Meta ruší dosavadní výjimku pro servisní komunikaci firem se zákazníky. Od 1. října 2026 budou muset společnosti využívající WhatsApp Business Platform platit za každou jednotlivou zprávu, kterou v rámci 24hodinového zákaznického okna odešlou. Dosud přitom mohly firmy v tomto časovém limitu reagovat na dotazy zákazníků bez dalších nákladů.
Zásadní změnou je přechod na model platby za každou doručenou zprávu. Pokud tedy e-shop během jednoho dne pošle kupujícímu pět samostatných aktualizací o stavu objednávky, zaplatí za všechny zvlášť. Dříve se účtovala jednorázová částka za celou konverzaci.
Nově se zpoplatňují také šablonové zprávy s potvrzením objednávky nebo informací o doručení zásilky. Pro firmy vyřizující denně tisíce zákaznických požadavků přes WhatsApp tak mohou náklady na komunikaci výrazně vzrůst.
Kdo přesně zaplatí a kolik: Přehled změn v ceníku
Novinka se týká výhradně WhatsApp Business Platform – profesionálního nástroje, který využívají banky, telekomunikační operátoři, logistické společnosti, velké e-shopy a maloobchodní řetězce pro hromadnou komunikaci se zákazníky.
Běžní uživatelé WhatsAppu ani drobní podnikatelé s bezplatnou aplikací WhatsApp Business změnu nepocítí. Posílání zpráv přátelům, rodině nebo kolegům zůstává zcela zdarma.
Meta však poskytuje určitou úlevu: Prvních 1 000 servisních zpráv měsíčně z každého firemního telefonního čísla registrovaného na platformě zůstává bezplatných. Teprve nad tento limit se začíná účtovat za každou další zprávu.
- Zpráva od zákazníka firmě: zdarma (beze změny)
- Odpověď firmy v 24hodinovém okně: do 30. září 2026 zdarma, od 1. října 2026 zpoplatněno
- Informační zpráva v 24hodinovém okně: do 30. září 2026 zdarma, od 1. října 2026 zpoplatněno
- Marketingové a autentizační zprávy: zpoplatněno (beze změny)
- Komunikace z reklamy Click-to-WhatsApp: prvních 72 hodin zdarma (beze změny)
Dopad na zákazníky: Dražší podpora nebo omezené služby
Ačkoliv se změna přímo nedotýká soukromých uživatelů, nepřímo ji mohou pocítit i čeští zákazníci. Firmy budou muset zvýšené náklady na komunikaci někde kompenzovat.
Některé společnosti mohou omezit automatické odpovědi, zavést limity na počet zpráv nebo přesunout část zákaznické podpory na jiné kanály. Nelze vyloučit ani promítnutí vyšších provozních nákladů do koncových cen produktů a služeb.
Pro zákazníky to znamená, že rychlost a dostupnost podpory přes WhatsApp se může v některých případech zhoršit. Firmy budou muset pečlivě zvažovat, kdy a jak komunikovat, aby minimalizovaly náklady na každou odeslanou zprávu.
Zdroje článku: mmdsmart.com, wati.io, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová