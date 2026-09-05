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Jakub Štáfek v pubertě řešil, z čeho koupit ledničku. Dnes spoluvlastní fotbalový klub a stěhuje rodinu do vily

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Jakub Štáfek dlouhé roky považoval za svůj domov pražské Vinohrady. Nyní se herec s rodinou chystá na stěhování do prvorepublikové vily v klidnější čtvrti.
Jakub Štáfek a manželka Dominika

Jakub Štáfek a manželka Dominika

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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