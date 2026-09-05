Ráno se ochladí, příští týden se zase oteplí. Září je nejhorší chvíle na předčasné zazimování balkonu

Začátek září už dává jasně najevo, že léto pomalu končí. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami se zvětšuje a po velmi teplých dnech mohou přijít rána, kdy teploměr ukáže jen několik stupňů nad desítkou, místy i méně. Aktuální výhled přesto nenaznačuje nástup trvale chladného podzimního počasí. Český hydrometeorologický ústav počítá v září spíše s teplotně průměrným až nadprůměrným obdobím a během jednotlivých týdnů se budou teplejší a chladnější dny střídat. Především první polovina měsíce tak může nabídnout ještě velmi příjemné počasí. To je důležité i pro majitele balkonů a teras. Jedno studené ráno totiž není důvodem k tomu, aby během několika hodin zmizely všechny květiny, truhlíky i bylinky do sklepa. Přes den se nádoby stále výrazně prohřívají a rostliny mají při dostatku světla vhodné podmínky pro další růst a kvetení. Mnohem větším problémem než samotné ochlazení bývá v tomto období přemokření substrátu. S nižšími teplotami rostliny spotřebovávají méně vody a zálivku je proto vhodné postupně omezovat.
Právě předčasné stěhování rostlin do interiéru patří mezi chyby, které mohou jejich přezimování zbytečně komplikovat. Muškáty, fuchsie a další běžné balkonové květiny není nutné odnášet při prvním poklesu noční teploty. Pokud stále prospívají a nehrozí mráz, mohou ještě zůstat venku. Přesun do světlé a chladnější místnosti přichází obvykle na řadu až později na podzim, podle konkrétního druhu rostliny a skutečného vývoje počasí. U řady balkonových rostlin se proto definitivní zazimování řeší spíše během října než na začátku září. Výjimkou jsou citlivé teplomilné druhy, u kterých je potřeba sledovat minimální teploty podstatně pečlivěji. Pokud meteorologové začnou předpovídat první přízemní nebo noční mrazíky, nastává chvíle pro rychlou reakci. U krátkého ochlazení lze některé rostliny na noc přisunout ke stěně domu nebo je dočasně chránit netkanou textilií. Definitivní stěhování všech truhlíků při prvním chladnějším zářijovém víkendu ale většinou znamená připravit se zbytečně o poslední část sezony.
Mnohem užitečnější je proto využít září jako přechodný měsíc. Balkon můžeme postupně uklízet, odstranit suché listy a odkvetlé části, kontrolovat zdravotní stav rostlin a připravit místo, kam později přesuneme druhy určené k přezimování. Současně má smysl hlídat předpověď minimálních nočních teplot, nikoli pouze denní maxima. Rostliny v nádobách jsou vůči chladu zranitelnější než ty vysazené v zemi, protože jejich kořenový bal je vystaven ochlazování ze všech stran. Jakmile však počasí zůstává bez mrazu, není nutné sezonu ukončovat podle kalendáře. Září v Česku umí během několika dnů nabídnout téměř podzimní ráno i odpoledne připomínající léto. Právě proto je při zazimování balkonu lepší řídit se konkrétní rostlinou a aktuální předpovědí než datem v kalendáři. Kdo s úklidem několik týdnů počká, může si udržet barevný balkon podstatně déle a zároveň rostlinám dopřát přirozenější přechod do období vegetačního klidu.
Zdroje: chmi.cz, ireceptar.cz