Teplé září svádí k celodennímu větrání. V některých bytech tím ale vzniká problém, který se ukáže až později

Za slunečného zářijového dne může být venku příjemných více než dvacet stupňů, zatímco rána a noci už bývají podstatně chladnější. Mnoho lidí proto pokračuje v letním režimu a nechává okna dlouhé hodiny otevřená nebo alespoň na ventilaci. Samotné větrání je samozřejmě nezbytné, problém však může nastat ve chvíli, kdy se do bytu dostává vlhký venkovní vzduch a současně začínají chladnout některé části konstrukce. Týká se to především rohů místností, ostění kolem oken, severně orientovaných stěn nebo míst za velkým nábytkem. Jakmile se teplota povrchu dostane dostatečně nízko, může se na něm zvyšovat vlhkost a za určitých podmínek může docházet i ke kondenzaci vodní páry. Právě dlouhodobě vlhký povrch vytváří prostředí, ve kterém se následně snadněji objeví plíseň.
Zrádné je, že obyvatelé bytu si dlouhou dobu nemusejí ničeho všimnout. Přes den je stále teplo, topení ještě neběží a otevřené okno vyvolává pocit, že se byt dobře vysouší. Ve skutečnosti ale záleží nejen na teplotě, ale také na venkovní a vnitřní vlhkosti. Do vzduchu v domácnosti se navíc každý den dostává voda při sprchování, vaření, praní nebo sušení prádla. Rizikovější mohou být byty s horšími tepelně izolačními vlastnostmi, tepelnými mosty nebo místnosti, ve kterých vzduch špatně proudí. První náznaky problému se potom mohou ukázat až s dalším ochlazením. Typické bývá rosení oken, zatuchlý pach nebo drobné tmavé skvrny v rozích a za skříněmi. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že právě vlhkost povrchů je základní podmínkou pro růst plísní v interiéru.
S příchodem chladnější části roku je proto vhodnější přejít od letního celodenního větrání ke krátké a intenzivní výměně vzduchu. Okna lze několikrát denně otevřít dokořán a byt rychle provětrat, místo aby jedno zůstávalo mnoho hodin pouze pootevřené. Zvýšenou pozornost si zaslouží koupelna po sprchování, kuchyň po vaření a místnosti, kde se suší prádlo. Pomoci může také obyčejný vlhkoměr, díky němuž lze sledovat, zda se relativní vlhkost dlouhodobě nedrží příliš vysoko. Pokud se i přes správné větrání opakovaně objevuje mokrá zeď, kondenzace nebo plíseň na stejném místě, nemusí být problém pouze ve způsobu užívání bytu. Příčinou může být také tepelný most, zatékání nebo jiná stavební závada, kterou samotné častější otevírání oken nevyřeší.
Zdroje: szu.cz, efekt.gov.cz, cez.cz.