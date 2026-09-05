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Houbařská sezona ještě neřekla poslední slovo: Odborník prozradil, kdy mohou přijít nejlepší dny

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Čeští houbaři zatím často odcházejí z lesů s podstatně skromnějšími úlovky, než jsou na začátku podzimu zvyklí. Situace se ale postupně mění. Déšť z posledních dnů půdě pomohl a podle odborníků mohou výrazně lepší podmínky přijít během následujících týdnů.
Lesy zatím své největší zásoby nevydaly. Expert prozradil, kdy mohou houbaři vyrazit na hřiby.

Lesy zatím své největší zásoby nevydaly. Expert prozradil, kdy mohou houbaři vyrazit na hřiby.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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