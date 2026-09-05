Houbaři nosí domů plné košíky. Houby nenechávejte do druhého dne v igelitové tašce

Začátek září přinesl houbařům příznivější zprávy. Déšť z posledních dnů zvýšil na části území pravděpodobnost růstu hub a podle aktuálních údajů se podmínky výrazně liší podle jednotlivých regionů. Zatímco někde je stále potřeba na větší úrodu čekat, například v horských a vlhčích oblastech už jsou vyhlídky podstatně lepší. Do lesa se proto znovu vydává stále více lidí a s větším množstvím nasbíraných hub přichází také otázka, co s nimi udělat po návratu domů. Ideální je začít už při samotném sběru. Houby patří do pevného a vzdušného košíku, kde se tolik nemačkají a především mají přístup vzduchu. Uzavřený plastový sáček nebo igelitka představují přesný opak.
Problém nastává především ve chvíli, kdy houby zůstanou v igelitu několik hodin nebo dokonce přes noc. Čerstvé plodnice obsahují velké množství vody a v neprodyšném obalu se snadno zapaří. Rychleji pak ztrácejí pevnost, mění konzistenci a vytvářejí se vhodné podmínky pro rozklad a množení nežádoucích mikroorganismů. Česká mykologická společnost mezi možné příčiny zdravotních obtíží výslovně řadí také houby zapařené, napadené nebo již rozkládající se. Nestačí tedy spoléhat na to, že nasbíraný druh byl při odchodu z lesa bezpečně jedlý. Nevhodným zacházením lze kvalitu hub výrazně zhoršit ještě předtím, než se dostanou na pánev.
Po návratu z lesa je proto vhodné houby co nejdříve vytřídit, zbavit silně znečištěných částí a rozhodnout, které se budou okamžitě vařit, sušit nebo jinak zpracovávat. Měkké, mokré, podezřele změněné nebo poškozené kusy není rozumné schovávat na další den. Pokud je nutné část zdravých a pevných hub krátce uchovat, neměly by zůstávat namačkané v igelitové tašce. Potřebují chlad a zároveň možnost odvětrávání. Vyplatí se proto sběr naplánovat tak, aby po návratu z lesa zbyl čas alespoň na základní kontrolu úlovku. Plný košík je příjemným zakončením houbařské výpravy, ale teprve správné zacházení rozhodne o tom, zda houby skončí druhý den na talíři v dobrém stavu.
zdroje: novinky.cz, myko.cz, idnes.cz, toprecepty.cz