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Nebezpečnou nemoc plic může prozradit zvláštní zvuk. Připomíná suchý zip nebo chůzi po sněhu

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Nenápadná dušnost, dlouhodobý kašel nebo únava mohou být prvními projevy vážného onemocnění plic. Idiopatická plicní fibróza patří k chorobám s velmi nepříznivou prognózou, přesto o ní řada lidí vůbec neví. Lékaře může na problém upozornit i charakteristický zvuk při poslechu plic.
Nebezpečnou nemoc plic může prozradit zvláštní zvuk.

Nebezpečnou nemoc plic může prozradit zvláštní zvuk.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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