Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Důchodci chtějí znát své penze pro rok 2027: O konečné valorizaci stále není rozhodnuto

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do začátku roku 2027 zbývají čtyři měsíce, přesto příjemci důchodů stále nemají definitivně jasno, o kolik jim stát od ledna přidá. Na stole už leží konkrétní návrh, konečné rozhodnutí ale může vypadat jinak.
Čeští senioři stále neznají valorizaci pro rok 2027: Na definitivní výši důchodů si musí počkat.

Čeští senioři stále neznají valorizaci pro rok 2027: Na definitivní výši důchodů si musí počkat.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Byznys trendy
Podzimní prázdniny přijdou dřív, než se zdá. Rodiče pracující na směny by je měli řešit už v září
Podzimní prázdniny přijdou dřív, než se zdá. Rodiče pracující na směny by je měli řešit už v září
Dva lidé mají stejný plat a stejnou dobu pojištění. Jeden odejde do penze v roce 2026, druhý až v roce 2027
Dva lidé mají stejný plat a stejnou dobu pojištění. Jeden odejde do penze v roce 2026, druhý až v roce 2027

Na první pohled by měli dostat podobný důchod. Stejné příjmy, stejný počet let pojištění a obdobná pracovní...

Žena půjde do důchodu v roce 2027. Za stejné roky práce se jí penze započítá jinak než kolegyni, která odešla dříve
Žena půjde do důchodu v roce 2027. Za stejné roky práce se jí penze započítá jinak než kolegyni, která odešla dříve

Dvě ženy mohou mít za sebou stejně dlouhou pracovní kariéru a podobné příjmy, přesto se jejich důchod...

Člověk s čistou mzdou 40 tisíc přijde o práci v roce 2027. První dva měsíce dostane méně než dnes
Člověk s čistou mzdou 40 tisíc přijde o práci v roce 2027. První dva měsíce dostane méně než dnes

Ztráta zaměstnání by mohla být od roku 2027 finančně citelnější než dnes. Vládní návrh počítá se snížením...

Dvě ženy mají stejnou penzi, ale jen jedna v ní má výchovné. Od roku 2027 se jejich penze může výrazně změnit
Dvě ženy mají stejnou penzi, ale jen jedna v ní má výchovné. Od roku 2027 se jejich penze může výrazně změnit

Na účtu mohou dnes každý měsíc vidět naprosto stejnou částku. Přesto jejich důchody nejsou složené stejně....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.