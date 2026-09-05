Tahle obyčejná luštěnina je po 50 zásadní. Podpoří srdce, kosti i svaly

Kolem padesátky začne tělo hrát podle nových pravidel. Svaly ubývají rychleji, než by člověk čekal, kosti pomalu ztrácejí pevnost a srdce ocení každou pomoc navíc. Přitom stačí sáhnout po jedné levné surovině, kterou má skoro každý ve spíži a která umí zabrat na všechny tři fronty najednou. Řeč je o čočce.
Proč se po padesátce vyplatí vrátit k čočce
Po padesátém roce se mění to, co tělo z jídla nejvíc potřebuje. Svaly začnou samy od sebe ubývat rychleji než dřív a tělo zároveň hůř udrží stabilní hladinu cukru v krvi. Výživoví poradci proto radí místo hlídání kalorií zaměřit se na dvě věci, na dostatek bílkovin a dostatek vlákniny.
Čočka zvládá obojí a k tomu je nenáročná na peněženku. Není náhoda, že se luštěninám kdysi říkalo maso chudých. Za pár korun dostanete talíř plný živin, které v tomhle věku pracují jako tichá pojistka zdraví.
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Sto gramů suché čočky obsahuje kolem 24 gramů bílkovin, čímž se řadí mezi nejvydatnější rostlinné zdroje vůbec. A právě bílkoviny jsou po padesátce klíčové, protože z nich tělo staví a opravuje svaly, které jinak samovolně slábnou.
Na rozdíl od tučného masa v čočce nenajdete nasycené tuky ani cholesterol, takže svaly dostanou stavební materiál bez zbytečné zátěže pro cévy. Aby čočka pokryla celou škálu aminokyselin, spojte ji s obilovinou, třeba s bulgurem nebo celozrnným pečivem. Tělo si pak z talíře odnese kompletní bílkovinu srovnatelnou s masem.
Draslík a hořčík, které podrží srdce
O zdraví srdce se v čočce starají hořčík, draslík a rozpustná vláknina. Vláknina zachytí část cholesterolu už ve střevě, takže se ho do krve vstřebá méně, a oba minerály pomáhají držet krevní tlak v rozumných mezích. Cévám se tak uleví hned ze dvou stran.
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Pravidelné zařazení čočky do jídelníčku tak podle odborníků může snižovat riziko infarktu i mozkové mrtvice. Díky vláknině se navíc zpomalí vstřebávání cukru, takže po jídle nepřijde prudký nával energie a následný útlum.
Hořčík a fosfor pro pevné kosti
Kosti po padesátce potřebují víc než jen vápník. Čočka dodá hořčík a fosfor, tedy dvě látky, bez kterých se stavba kostní tkáně neobejde. Hořčík k tomu pomáhá tělu správně hospodařit s vápníkem, aby se ukládal tam, kam patří.
Kostem prospívají i samotné bílkoviny, kterých má čočka slušnou zásobu. Sama o sobě ale vápník ani vitamin D ve velkém nedodá, proto ji berte jako jeden díl skládačky vedle mléčných výrobků a pobytu na slunci.
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V obchodě narazíte na několik druhů a každý se hodí jinam:
červená se vaří nejrychleji a nemusí se namáčet, proto je ideální do polévek a kaší, hnědá se pěkně rozvaří, zelená zůstane pevná do salátů, drobná černá beluga je nabitá antioxidanty.
Než čočku uvaříte, nechte ji pár hodin nabobtnat a vodu z namáčení pak slijte. Odejdou s ní látky, které zhoršují trávení a snižují vstřebávání minerálů, takže bude na žaludek mírnější. Železo z ní tělo využije líp, když si k jídlu přidáte něco s vitaminem C, třeba čerstvou papriku nebo lžíci kysaného zelí.
Každý druh čočky se hodí na jiné jídlo a krátké namočení před vařením ji udělá stravitelnější. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Odborníci doporučují dopřát si luštěniny aspoň dvakrát týdně. Čočka to usnadňuje, protože obstojí v polévce, salátu, kaši i jako náhrada masa v hlavním jídle. Pokud řešíte konkrétní zdravotní potíže nebo držíte zvláštní dietu, probrání jídelníčku s lékařem nebo nutričním specialistou se vždycky vyplatí.
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Zdroje: https://www.dotyk.cz/magazin/vyhody-konzumace-cocky/, https://cs.medlicker.com/1449-lusteniny-a-zdravi, https://aktin.cz/ktere-lusteniny-jsou-nejzdravejsi-a-proc-je-zaradit-do-jidelnicku, https://www.svetzeny.cz/zdravi/diety-hubnuti/bilkoviny-vlaknina-po-50, https://www.blendea.cz/blog/profil-cocka/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/proc-by-zeny-nad-40-mely-jist-cocku/