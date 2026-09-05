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Detektivka 105 % alibi drtila návštěvnost kin. Lidé ocenili naprostou absenci politiky

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Detektivka 105 % alibi s Karlem Högerem přilákala miliony diváků díky absenci politiky. Natáčení ale skrývá nerealizované scénáře a putovní rekvizity.
105 % alibi

105 % alibi

Zdroj: FOTO:Josef Vítek, distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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