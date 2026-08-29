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Sněhové vločky jdou do školy. Někteří rodiče se třepou strachy

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Když jsem se bavil se známými, prohlásili, že už je nejvyšší čas, aby šly děti do školy. Už bylo dost volna, potřebují režim, řád a denní fungování. Odpočinku bylo nepochybně dostatek. Dva měsíce prázdnin představují hodně dlouhou dobu. Přesto už se opět v médiích objevují články týkající se toho, že děti mají trauma z příchodu do školy a jak složité to budou mít. Mnozí rodiče už vyhledávají psychologickou pomoc a děti se hroutí. Nesmysl. Dnešní doba sněhových vloček a úzkostných stavů u dětí i dospělých ale tomuto trendu napovídá.
děti

děti

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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