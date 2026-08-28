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Dětinské mapování z Bílého domu: Trump v odvetě dekretem přejmenoval jezero Ontario

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Obchodní válka se severním sousedem Spojených států právě dostala zcela nový a nečekaně absurdní rozměr. Poté, co Bílý dům uvalil na kanadské zboží tvrdá cla a Ottawa odpověděla masivními protiopatřeními, sáhl prezident Donald Trump k naprosto bizarnímu gestu. Během čtvrtečního ceremoniálu v Oválné pracovně podepsal exekutivní příkaz, kterým oficiálně mění název jezera Ontario na jezero Amerika.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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