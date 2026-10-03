Jezte 1 lžíci denně. Trávení bude jako hodinky

Lžíce lněného semínka denně zní jako rada z babiččina receptáře a ono to tak trochu je. Len umí rozhýbat líná střeva a vrátit trávení pravidelnost, kterou slibuje i nadpis. Celé to stojí na vláknině a na jednom prostém principu, který lidé znají stovky let. Háček je v tom, že většina lidí semínka jí špatně, a tak z nich nakonec nedostane skoro nic.
Vláknina, která rozhýbe líná střeva
Len funguje díky vláknině, a to rovnou dvojího druhu. Nerozpustná vláknina zvětšuje objem stolice a nutí střeva k pohybu, takže přirozeně tlačí proti zácpě. Rozpustná vláknina zase váže vodu, zpomaluje trávení a déle vás zasytí. Spojení obou typů dělá ze lnu tak spolehlivého parťáka pro pravidelné vyprazdňování.
Rozdíl mezi oběma typy shrnuje tabulka:
Typ vlákniny Co dělá Co z toho máte Nerozpustná zvětšuje objem stolice a nutí střeva k pohybu přirozeně tlačí proti zácpě Rozpustná váže vodu a zpomaluje trávení déle vás zasytí Přečtěte si také: Kdo si z Maďarska přivezl tenhle kotlík na guláš, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 7 900 Kč
Jedna lžíce k tomu tělu dodá i omega-3 mastné kyseliny, hořčík a bílkoviny. Kromě trávení tak pravidelná konzumace lnu pomáhá držet na uzdě i cholesterol a hladinu cukru v krvi. Na běžný den vám vystačí jedna až dvě lžíce a nemá smysl to přehánět.
Většina lidí dělá stejnou chybu
A teď ta nenápadná věc, na které všechno stojí. Semínka obaluje tak pevná slupka, že se přes ni trávení nedostane. Když je spolknete celá a jen zběžně rozkoušete, vyjdou z těla v podstatě stejná, jako do něj vešla, a vy přijdete o většinu toho cenného uvnitř.
Náprava je jednoduchá. Před jídlem semínka rozemelte nebo rozdrťte, poslouží i obyčejný mlýnek na kávu. Mletý len zapracujete do tvarohu, kefíru nebo müsli, dobře se schová i do těsta na palačinky a oživí salátový dresink. Chuť má lehce po oříšcích, takže jídlo nijak nezkazí.
Přečtěte si také: Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví Mletý len se snadno zapracuje do tvarohu, kefíru nebo müsli a tělo z něj využije víc než z celých semínek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor ale na skladování. Mletý len má jednu slabinu, na vzduchu rychle oxiduje a tím pádem brzy žlukne. Proto si ho melte vždycky jen na pár dní dopředu a schovávejte ho do lednice. Když si chcete nachystat větší zásobu, patří do mrazáku.
Na zácpu platí opačný postup
Pokud vám jde hlavně o úlevu od zácpy, obslouží vás len i druhým způsobem. Tentokrát se naopak hodí semínka celá a předem namočená. Ráno hoďte lžíci celých semínek do většího hrnku vlažné vody, zhruba třetiny až půl litru, a nechte je v klidu nabobtnat, klidně přes noc. Hustý sliz, který vznikne, pak jen vypijete.
Právě ten rosolovitý sliz obalí stolici, změkčí ji a pomůže střevům s pohybem. Je to přesně ten domácí postup, který fungoval dávno předtím, než se v lékárnách objevila první projímadla.
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Jedno pravidlo platí u lnu pořád a je naprosto klíčové. Vláknina nasává vodu a ve střevech zvětšuje objem. Když k ní nepřijímáte dost tekutin, celý efekt se obrátí, zácpa se může ještě zhoršit a přidat se mohou i bolesti břicha. Ke lžíci semínek proto vždy vypijte sklenici vody a celkově během dne pijte víc než obvykle.
Opatrně postupujte i s množstvím. Když je váš jídelníček zatím na vlákninu chudý, nepouštějte se do toho hned naplno. Začněte klidně jen čajovou lžičkou a přidávejte pomalu. Střeva potřebují pár dní, než si na větší porci vlákniny sednou, jinak se místo úlevy dočkáte nadýmání a nafouklého břicha.
Když len nesedí, pomůže psyllium
Lněné semínko není jediná vláknina, která srovná trávení. Hodně podobně, u některých potíží i spolehlivěji, pracuje psyllium, tedy rozemletá slupka jitrocele indického. Tvoří ho téměř samá rozpustná vláknina, ve vodě z něj vznikne gel a ten zabírá na obě strany. Při zácpě přidá stolici objem, při průjmu zase ze střev vychytá přebytečnou vodu.
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I u psyllia platí ono železné pravidlo tekutin. Zamíchejte ho do velké sklenice vody a vypijte rychle, protože sotva ho rozmícháte, začne houstnout. Pro lepší pravidelnost se bere po jídle, nejlépe každý den.
V těhotenství a při potížích se štítnou žlázou opatrně
I u tak obyčejné potraviny, jako je len, se vyplatí špetka rozvahy. Dvě situace chtějí obezřetnost, a to těhotenství a léčba štítné žlázy. V obou případech je rozumné nechat si pravidelné jedení lnu nejdřív potvrdit od svého lékaře. A jestli vás trápí dlouhodobé zažívací potíže, nespoléhejte se jen na semínka a zajděte k doktorovi. Za problémy totiž může stát i něco, co strava sama o sobě nespraví.
Zdroje: https://www.gigalekarna.cz/poradna/jak-spravne-pouzivat-lnena-seminka-20711/, https://www.lekarna.cz/clanek/lnene-seminko-a-jeho-vyhody/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/lnene-seminko-zdravi-zacpa-cholesterol-vyuziti/, https://www.nationalgeographic.cz/veda/psyllium-vlaknina-zdravotni-prinosy-jak-uzivat/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/lnena-seminka-pro-zdrave-srdce-traveni