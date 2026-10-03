Ani čaj, ani citron. Na podzimní nachlazení pomáhá seniorům úplně jiná věc

Sotva dorazí první mlhy a plískanice, v mnoha domácnostech putuje na sporák konvice a do hrnku kolečko citronu. Je to zažité gesto, které zahřeje a potěší. U seniorů ale o tom, jestli podzimní viróza udeří, rozhoduje něco úplně jiného než horký nápoj. Je to látka, kterou z hrnku nevypijete a kterou tělo po létě rychle ztrácí.
Čaj a citron zahřejí, ale nemoc samy neodženou
Horký čaj s medem uleví podrážděnému krku a citron dodá trochu vitaminu C. Proti tomu nikdo nic nenamítá. Problém nastává ve chvíli, kdy tuhle dvojici bereme jako hlavní obranu před nemocí.
Vitamin C z citrusů imunitě pomáhá, samotný ale podzimní viry nezažene. Výživoví odborníci navíc připomínají, že studené ovoce rovnou z chladničky tělo v sychravu spíš ochladí, a tak je v chladných měsících lepší sáhnout po teplém ovoci než po studeném. Teplý nápoj zůstává příjemným doplňkem, který ale sám o sobě nemoc nezastaví.
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Tou jinou věcí je vitamin D. Přes léto si ho tělo vyrábí samo ze slunečního záření, které dopadá na kůži. Od října zhruba do jara ale slunce stojí nad Českem tak nízko, že jeho paprsky na tvorbu vitaminu D v pokožce nestačí. Kvůli naší zeměpisné poloze si ho tak kůže několik měsíců v roce prakticky nevytvoří.
Senioři jsou na tom nejhůř. Jejich pokožka dokáže vitamin D s přibývajícím věkem tvořit čím dál obtížněji, takže letní zásoby jim dojdou dřív. Řada lidí ve vyšším věku proto má hladinu déčka dlouhodobě nízkou, aniž by o tom tušila.
Proč vitamin D rozhoduje o imunitě
Role vitaminu D zdaleka nekončí u kostí. Zásadně ovlivňuje, jak dobře funguje obranyschopnost. Pomáhá totiž aktivovat imunitní buňky, které v těle vyhledávají a ničí viry a bakterie. Když ho je málo, obrana reaguje pomaleji a člověk snáz podlehne nachlazení i chřipce.
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„Nedostatek vitaminu D způsobuje oslabení funkce imunitního systému,” uvedl pro Deník profesor Ondřej Topolčan, primář oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice v Plzni. Právě proto patří měsíce bez slunce k nejrizikovějším v roce, a to hlavně pro starší ročníky.
Jak déčko doplnit, aby to dávalo smysl
Něco vitaminu D dodá i jídelníček, i když ho v potravinách moc není. Počítat můžete hlavně s:
vaječnými žloutky; tučnými mořskými rybami, třeba sardinkami či makrelou; mléčnými výrobky, do kterých ho výrobci schválně přidávají. Přečtěte si také: Babiččin trik na bramboráky funguje pokaždé. Stačí 1 lžička do těsta a nebudou nasáklé olejem
Jenže množství, které tělo přes zimu spotřebuje, se běžným talířem nasbírat nedá.
Tučné mořské ryby jako makrela nebo sardinky patří k nejlepším potravinovým zdrojům vitaminu D, samotný talíř ho ale přes zimu nedodá dost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Odborníci proto od podzimu do jara doporučují zvážit doplňky stravy s vitaminem D. U seniorů ovšem platí jedna opatrnost navíc. Starší lidé často užívají hned několik léků na chronické potíže a některé doplňky i bylinky můžou jejich účinek ovlivnit. Než senior cokoli nasadí, měl by to probrat s lékařem nebo lékárníkem, který umí doporučit i kontrolu hladiny vitaminu D z krve.
Imunitu drží i spánek, pohyb a teplý talíř
Vitamin D je na podzim klíčový, sám ale nestačí. Krátká každodenní procházka za denního světla prokrví tělo a obranyschopnosti pomůže víc než celé odpoledne v přetopeném bytě. Spánek v délce kolem sedmi hodin zase dává tělu prostor se bránit a zotavit.
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Svůj díl odvede také teplý a pestrý talíř. Dušená kořenová zelenina, vydatné polévky, luštěniny a kvašené potraviny typu kysaného zelí podpoří trávení a střeva, kde sídlí velká část imunity. Dostatek bílkovin a tekutin udrží v kondici sliznice i svaly. Ledovým nápojům a nadbytku cukru se naopak vyhněte.
Pokud vás přes podzim trápí opakované infekce nebo únava, která nemizí, zajděte za svým praktickým lékařem. Může to být signál, že tělo potřebuje víc než jen hrnek čaje.
Zdroje: https://www.denik.cz/zdravi/vitamin-d-zachranuje-imunitu-jak-zjistim-jestli-mi-nechybi-20921009.html, https://www.lekarnachrudim.cz/clanky/jak-posilit-imunitu-senioru-pruvodce-prevenci-a-podporou, https://www.lekia.cz/poradna/proc-od-podzimu-doplnovat-vitamin-d, https://www.lekarnavkostce.cz/blog/proc-je-imunita-na-podzim-slabsi/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/podzimni-unavu-rymu-ci-kasel-zmirni-potraviny-ze-zahrady-nebo-treba-bylinky-proc-je, https://www.natu.cz/a/nejlepsi-potraviny-pro-posileni-imunity-na-podzim