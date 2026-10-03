Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ani čaj, ani citron. Na podzimní nachlazení pomáhá seniorům úplně jiná věc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sotva dorazí první mlhy a plískanice, v mnoha domácnostech putuje na sporák konvice a do hrnku kolečko citronu. Je to zažité gesto, které zahřeje a potěší. U seniorů ale o...
Ani čaj, ani citron. Na podzimní nachlazení pomáhá seniorům úplně jiná věc

Ani čaj, ani citron. Na podzimní nachlazení pomáhá seniorům úplně jiná věc

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:41

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Jezte 1 lžíci denně. Trávení bude jako hodinky
Jezte 1 lžíci denně. Trávení bude jako hodinky
Mám 1 kilo brambor a 2 cibule. Místo bramboráků dělám večeři z jednoho plechu
Mám 1 kilo brambor a 2 cibule. Místo bramboráků dělám večeři z jednoho plechu

Dřív by z toho byly bramboráky. Dlouhé strouhání, rozpálená pánev a kuchyně cítit olejem ještě druhý den....

Ani strouhanka, ani vejce. Do karbanátků patří 1 surovina, bez které je naše babičky nikdy nedělaly
Ani strouhanka, ani vejce. Do karbanátků patří 1 surovina, bez které je naše babičky nikdy nedělaly

Karbanátky zná z domova snad každý. Přesto se i zkušeným kuchařkám stává, že z pánve sundají tvrdé a...

Kolik si vydělá pizzař v italské restauraci za celý měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Kolik si vydělá pizzař v italské restauraci za celý měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Rozvalovat těsto, hlídat žár v peci a stíhat objednávky v pátek večer. Tato práce se podle nabídek...

Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat
Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat

Kdo umí vyšlehat krém, ozdobit dort a přemýšlí o práci za hranicemi, dřív nebo později se podívá do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.