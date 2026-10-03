Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat

Kdo umí vyšlehat krém, ozdobit dort a přemýšlí o práci za hranicemi, dřív nebo později se podívá do Rakouska. U cukrářů přitom existuje nečekaně přesná odpověď na otázku, kolik se tam dá vydělat. Nejnižší možnou výplatu jim totiž předepisuje kolektivní smlouva až na centy. Když ta čísla převedete na koruny a položíte vedle českých výplat, rozdíl je znát na první pohled.
Zkušená cukrářka ve Vídni bere přes 62 tisíc korun hrubého
Od 1. dubna 2026 činí nejvyšší tarif vídeňské mzdové tabulky pro cukráře 2 577,41 eura hrubého měsíčně. Nárok na něj má cukrářka od pátého roku praxe po vyučení. Při kurzu, který Česká národní banka vyhlásila 25. září 2026, tedy 24,35 koruny za euro, to po přepočtu dělá zhruba 62 760 Kč hrubého.
Minimální mzdy vyjednal odborový svaz PRO-GE s vídeňským zemským cechem potravinářských živností. Dodržovat je musí cukrárny sdružené v cechu, a to u všech dělníků včetně učňů.
Přečtěte si také: Kdo si z Maďarska přivezl tenhle kotlík na guláš, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 7 900 Kč Mzdová minima pro cukráře ve Vídni vyjednávají odbory s cechem a vázané jsou jimi všechny cukrárny, které jsou jeho členy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik dostane čerstvě vyučená
Začátečnice se na nejvyšší stupeň hned nedostane. Tabulka odměňuje praxi a cukrářky rozděluje do tří úrovní podle počtu let, které mají od vyučení za sebou.
Do konce druhého roku praxe náleží cukrářce od 1. dubna 2026 nejméně 2 001,92 eura, tedy přibližně 48 750 Kč. Ve třetím a čtvrtém roce se minimum zvedá na 2 207,74 eura, což po přepočtu dává asi 53 760 Kč.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Praxe po vyučení Měsíční minimum od 1. 4. 2026 (hrubě) Po přepočtu kurzem ČNB z 25. 9. 2026 (přibližně) do konce 2. roku 2 001,92 eura 48 750 Kč 3. a 4. rok 2 207,74 eura 53 760 Kč od 5. roku 2 577,41 eura 62 760 Kč Přečtěte si také: Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví
Všechny tyto částky představují povinné minimum pro plný úvazek a zaměstnavatel smí platit víc. Kdo už bere víc než tabulkovou mzdu, měl od dubna 2026 dostat přidáno o tolik eur, o kolik vzrostl tarif jeho kategorie.
K výplatě patří dvě odměny navíc
Rakouská výplatní páska má ještě jeden trumf. Kolektivní smlouva cukrářů přiznává kromě dvanácti běžných mezd také dvě mimořádné výplaty.
První je příspěvek na dovolenou, který cukrářka dostává zpravidla při nástupu na dovolenou. Druhou je vánoční odměna, která přichází před koncem roku. Výše obou odměn se odvíjí od základní měsíční mzdy, takže za celý rok si cukrářka ve Vídni přijde na znatelně víc, než kolik by vynesly samotné běžné výplaty.
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Pro srovnání stačí nahlédnout do české mzdové statistiky. Podle Informačního systému o průměrném výdělku měli cukráři v Česku v podnikatelské sféře za rok 2025 střední hrubou mzdu přibližně 28 180 Kč měsíčně.
I nejnižší vídeňský tarif pro čerstvě vyučenou cukrářku je tak o více než 20 tisíc korun vyšší. Zkušená kolegyně ve Vídni má na výplatní pásce víc než dvojnásobek. Česká statistika sice popisuje rok 2025 a rakouské tarify platí od dubna 2026, propast mezi oběma zeměmi je ale tak hluboká, že tenhle časový posun na celkovém obrazu nic nemění.
Proč na účtu nezůstane všechno
Hrubá mzda ještě neříká, s kolika penězi může cukrářka reálně počítat. Zaměstnavatel z výplaty každý měsíc strhne odvody na sociální pojištění i zálohu na daň z příjmu, takže na účet přijde znatelně méně. Život v Rakousku je navíc dražší, za nájem i běžný nákup v obchodě zaplatíte víc než doma.
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani chleba. Češi po šedesátce objevili večeři ze Skandinávie, po které spí celou noc Z hrubé rakouské mzdy ubírají odvody a daň a zbytek pak rychleji spolyká dražší život za hranicemi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Počítat je potřeba také s tím, že každá spolková země má vlastní mzdovou tabulku pro cukráře a čísla se mezi regiony liší. Kromě klasických cukráren hledají cukráře i další gastronomické provozy. Bez solidní němčiny se ale v oboru neobejdete, rakouský úřad práce AMS ji u této profese řadí mezi základní požadavky.
Zdroje: https://www.proge.at/content/dam/proge/downloads/kollektivvertrag/genuss/konditorengewerbe/KV_zuckerb%C3%A4cker_W_2026_Web.pdf, https://www.wko.at/kollektivvertrag/rahmenkollektivvertrag-arbeiter-konditorengewerbe, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=25.09.2026, https://nsp.cz/jednotka-prace/cukrar, https://bis.ams.or.at/bis/beruf/233-KonditorIn, https://www.migration.gv.at/de/leben-und-arbeiten-in-oesterreich/oesterreich-stellt-sich-vor/einkommen-und-steuern/, https://tj-legal.cz/blog/post/13-a-14-plat-v-rakousku, https://neotax.eu/cs/blog/vse-o-praci-v-rakousku, https://www.fondik.cz/clanky/srovnani-platu-cr-vs-rakousko-platy-u-nasich-sousedu-se-vyrazne-lisi, https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-konditoren-wien-2026