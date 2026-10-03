Kolik si vydělá pizzař v italské restauraci za celý měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Rozvalovat těsto, hlídat žár v peci a stíhat objednávky v pátek večer. Tato práce se podle nabídek zaměstnavatelů platí možná lépe, než byste odhadovali. K výplatě se navíc mohou přidat dýška, jenže ta nedostane každý, kdo stojí u pece.
Podniky přes úřad práce nabízely pizzařům až 50 000 korun
Mezi nabídkami, které úřad práce zveřejnil od února do září 2026, slibovaly nejvíc podniky v Chomutově a v Blatné na Strakonicku. Pizzař tam měl dostat 45 000 až 50 000 Kč hrubého měsíčně. V Chomutově za tu mzdu chystá těsto a suroviny, pizzu ručně tvaruje a peče a stará se i o převzetí zboží. Podnik Bella Trattoria v Hustopečích na Břeclavsku v září 2026 nabízel od 40 000 Kč a hledal i člověka se základním vzděláním, kterého celou práci naučí.
Rozpětí je ale obrovské. Nejskromnější nabídky pro pizzaře, které se na úřadu práce během roku 2026 objevily, začínaly na 22 400 Kč a řada dalších se držela kolem 30 000 Kč. Stejná práce se tedy v různých podnicích platí velmi rozdílně.
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Úřad práce řadí většinu nabídek pro pizzaře mezi kuchaře. Právě u nich sleduje skutečně vyplacené mzdy statistika ISPV a za rok 2025 vyšel medián 28 531 Kč hrubého. Medián je prostřední hodnota, polovina kuchařů tedy brala víc a polovina méně. Stejně jako u inzerátů jde o hrubou mzdu, takže na účet po odečtení daně a pojištění přijde méně.
Rozdíl proti inzerátům má jednoduché vysvětlení. Statistika popisuje, co lidé v kuchyních v roce 2025 opravdu dostali, kdežto inzerát ukazuje, kolik podnik nabízí novému člověku v roce 2026.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Údaj Co číslo ukazuje Hrubá mzda Podniky v Chomutově a v Blatné nabídka úřadu práce zveřejněná v roce 2026 45 000 až 50 000 Kč Bella Trattoria v Hustopečích nabídka úřadu práce zveřejněná v roce 2026 od 40 000 Kč Řada dalších nabídek nabídka úřadu práce zveřejněná v roce 2026 kolem 30 000 Kč Nejskromnější nabídky nabídka úřadu práce zveřejněná v roce 2026 od 22 400 Kč Medián kuchařů podle ISPV skutečně vyplacené mzdy za rok 2025 28 531 Kč Kdy má pizzař něco i z dýšek Přečtěte si také: Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví
Deník v listopadu 2025 přinesl odhad Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, podle kterého dělají dýška u číšníků a jejich kolegů v gastronomii podstatnou část výdělku. Pizzař ovšem u stolu neobsluhuje, takže jeho podíl závisí na pravidlech podniku.
Záleží tedy hlavně na tom, kam podnik dýška posílá. Někde je dostane jen obsluha, jinde se o ně dělí celý tým včetně lidí u pece, a v tom případě si pizzař ke mzdě připíše ještě další peníze. Kdo o práci v pizzerii uvažuje, udělá dobře, když se na pravidla spropitného zeptá už u pohovoru. Pak ví, jestli s dýšky vůbec může počítat.
Jestli pizzař dostane část spropitného, určují pravidla konkrétního podniku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Od roku 2027 bude spropitné bez daně
Pro lidi v kuchyni i v obsluze se chystá velká změna. Zákon o evidenci tržeb, se kterým přichází i osvobození spropitného, v září 2026 podepsal prezident. Od 1. ledna 2027 se z dobrovolného spropitného zaměstnanců podniků, které připravují a podávají jídlo, tedy typicky restaurací, kaváren a hospod, přestane platit daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění.
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Osvobození má ovšem strop. Spropitné všech zaměstnanců jednoho zaměstnavatele smí za měsíc dohromady dosáhnout nejvýš 7 procent jeho měsíčních příjmů ze stravovacích služeb, limit je tedy společný pro celý tým. Ministerstvo financí mezi zaměstnance, kterých se úleva týká, výslovně počítá i kuchaře. Spropitné se tak stane oficiálním příjmem, který má podle ministerstva usnadnit třeba cestu k hypotéce.
Kde se u pece vydělává nejvíc
Pracovní portál JenPráce ke konci září 2026 spočítal z inzerátů za předchozích šest měsíců orientační průměrnou nabídku pro pizzaře na 40 762 Kč hrubého. Nejštědřejší pizzařské inzeráty na něm dosahovaly 50 000 Kč, například v Brně. Vysoké nabídky se přitom objevují i mimo krajská města, jak ukazují podniky v Chomutově nebo v Blatné, které se k této hranici dostávají.
Konečné číslo na výplatní pásce se tak skládá z více dílků. Rozhoduje město a konkrétní podnik, ale také to, jestli restaurace pouští kuchyni ke společné kase se spropitným.
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Zdroje: https://prace.kurzy.cz/urad-prace/volna-mista/pizzar-pizzarka/mzdy, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/eet-2-0-ministerstvo-financi-predstavuje-moderni-a-62878, https://www.podnikatel.cz/clanky/startu-eet-2-0-od-roku-2027-uz-nestoji-nic-v-ceste-zakon-podepsal-i-prezident/, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/snemovna-prehlasovala-senat-a-stvrdila-zavedeni-ee-65151, https://www.denik.cz/ekonomika/spropitne-osvobodi-nova-vlada-od-dane-a-odvodu-bokem-tecou-miliardy-20261105.html, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/spropitne-v-gastronomii-aneb-je-cas-na-zmenu-pravidel, https://www.jenprace.cz/platy/pizzar-pizzarka