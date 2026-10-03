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Mám 1 kilo brambor a 2 cibule. Místo bramboráků dělám večeři z jednoho plechu

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Dřív by z toho byly bramboráky. Dlouhé strouhání, rozpálená pánev a kuchyně cítit olejem ještě druhý den. Jednou jsem brambory s cibulí jen nakrájel, rozložil na plech a nechal troubu,...
Mám 1 kilo brambor a 2 cibule. Místo bramboráků dělám večeři z jednoho plechu

Mám 1 kilo brambor a 2 cibule. Místo bramboráků dělám večeři z jednoho plechu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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