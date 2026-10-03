Mám 1 kilo brambor a 2 cibule. Místo bramboráků dělám večeři z jednoho plechu

Dřív by z toho byly bramboráky. Dlouhé strouhání, rozpálená pánev a kuchyně cítit olejem ještě druhý den. Jednou jsem brambory s cibulí jen nakrájel, rozložil na plech a nechal troubu, ať se postará o zbytek. Od té doby pánev na placky skoro nevytahuju.
Žádné strouhání ani cákající olej
Bramboráky mají jednu nevýhodu, kterou každý kuchař zná. Při klasické přípravě placky nasáknou v pánvi tuk a hotové se ještě musí nechat okapat na papírové utěrce. Kdo si hlídá, kolik toho sní, nebo mu těžká smažená jídla nedělají dobře, dává si je spíš výjimečně.
Plech funguje jinak. Brambory se v troubě zapékají, takže stačí mnohem méně tuku než při smažení na pánvi. Žádné cákání kolem sporáku ani přepálené sádlo. A hlavně odpadá strouhání i obracení placek, které na pánvi musíte pořád hlídat.
Přečtěte si také: Kdo si z Maďarska přivezl tenhle kotlík na guláš, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 7 900 Kč Základ je brambora, cibule a trouba na 200 stupních
Postup je skoro až směšně jednoduchý. Kilo brambor oloupu (nebo je jen pořádně umyju a nechám ve slupce) a nakrájím na stejně velké díly, ať se propečou naráz. Dvě cibule pokrájím na silnější půlměsíce.
Troubu rozpálím na 200 stupňů. Brambory rozložím na plech vyložený papírem, osolím, zakápnu olejem a promíchám, aby měl každý kousek trochu tuku. Z koření sázím na kmín a utřený česnek, občas přihodím uzenou papriku nebo snítku rozmarýnu. Pak už jen plech putuje do trouby.
Trik, díky kterému brambory křupou
Rozdíl mezi měkkou kaší a křupavými kousky dělají tři maličkosti:
Přečtěte si také: Nejhorší chyba při ohřívání jídla v mikrovlnce. Dělá ji 49 % lidí a ani o tom neví Brambory a cibuli nestrkám do trouby ve stejnou chvíli. Nejdřív se zhruba půl hodiny pečou samotné brambory, dokud nezačnou zlátnout, a teprve pak přihodím cibuli a případně maso. Kdybych dal cibuli hned na začátek, do konce pečení by se spálila. Škrobu se zbavím jednoduše. Kousky hodím do mísy se studenou vodou, po čtvrthodině je sliju a dosucha otřu. Suché brambory se pak na plechu nelepí k sobě a líp zezlátnou dokřupava. Na plech dávám vždycky jen tolik, aby měl každý kousek kolem sebe trochu vzduchu. Natěsnané suroviny se vaří ve vlastní páře a žádná kůrka na nich nevznikne. Jak z přílohy udělat celou večeři
Samotné brambory s cibulí zasytí, ale většinou k nim přidám ještě něco dalšího a mám hotovou večeři bez druhého nádobí. Nejčastěji sáhnu po kuřecích stehnech, klobáse nebo kostkách slaniny. Upečou se rovnou mezi bramborami a šťávou je provoní.
Stačí přihodit kuřecí stehna nebo klobásu a z brambor s cibulí je kompletní večeře z jednoho plechu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Spolu s bramborami přihodím na plech i další zeleninu, co mám zrovna doma. Dobře se k nim hodí mrkev na kolečka, kousky papriky nebo cukety. Vznikne barevná směs, druhou přílohu už nemusím vymýšlet a každý si na talíři najde to svoje.
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Když chci mít maso co nejšťavnatější, krátce ho předem naložím do oleje s česnekem, bylinkami a citronem. „Maso pak zůstane šťavnaté a krásně se rozvoní,” radí pro iReceptář šéfkuchař David Šlapák. U většího kusu, třeba vepřové plece, se vyplatí pomalé pečení na nižší teplotu, kdy se příloha dopéká společně s masem a nasákne jeho výpek.
Proč mi plech nahradil pánev
Hlavní důvod je čas. U plechu odpadá postávání u sporáku, nic neobracím a nežongluju s několika hrnci naráz. Vložím ho do trouby a věnuju se něčemu jinému, než vůně připomene, že je hotovo.
Druhý důvod je nádobí. Místo struhadla, pánve a talíře umaštěného od oleje umyju jediný plech. A protože leží všechno na jednom plechu, brambory do sebe natáhnou výpek z masa i sladkost z cibule a chuť je plnější, než když každou surovinu připravuju zvlášť. Bramboráky mám pořád rád, ale ve všední den u mě vyhrává plech.
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Zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/recepty-bezmasa-jidla-pecene-brambory-s-cibuli-z-trouby-85577, https://www.vlasta.cz/recepty/fitness-bramborak-v-troube-bez-smazeni-recept/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10868-nejjednodussi-veprova-plec-s-bramborami-z-jednoho-pekace-minimum-prace-a-dokonale-stavnaty-obed/, https://cooky.cz/vonave-pecene-brambory-se-slaninou-cibuli-a-cesnekem-plechova-dobrota-rychlosti-blesku/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vecere-z-jednoho-plechu/