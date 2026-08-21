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Jak připravíte lehkou pomerančovou bábovku?

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Jestliže máte rádi lehké ovocné dezerty, které nezatíží žaludek a mají netradiční chuť, vyzkoušejte lehkou pomerančovou bábovku. Má krásnou oranžovou barvu a svěží pomerančovou chuť.
Jak připravíte lehkou pomerančovou bábovku?

Jak připravíte lehkou pomerančovou bábovku?

Zdroj: KrotovDmitrii / Shutterstock
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