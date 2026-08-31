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Cibuloviny hravě: Vysaďte tulipány, krokusy a narcisy!

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Cibuloviny jsou jednoduché na pěstování, přitom ale dokážou vytvořit obrovské množství barev. Pokud chcete příští jaro i vy na zahradě barevnou přehlídku, začněte myslet na jejich výsadbu. Pořiďte si jejich cibulky a připravujte záhon. Právě podzim považujeme za nejvhodnější dobu pro jejich výsadbu – půda už není rozpálená, ale ještě není studená.
Cibuloviny

Cibuloviny

Zdroj: Foto: Gemini
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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