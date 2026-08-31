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Špejle namočené v chilli a česneku: skvělý trik proti škůdcům

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Dennívýzva
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Mezi nejčastější škůdce na našich zahrádkách patří bezesporu slimáci, mšice nebo mravenci. Už jste vyzkoušeli kdejaké přípravky a nezvaných hostů se ne a ne zbavit? Poradíme vám jeden z účinných a ekologických triků. Potřebovat k němu budete jen dřevěné špejle a směs česneku a chilli. Nejedná se přitom o žádnou převratnou novinku, ale metodu, kterou znaly už naše babičky.
Párátko

Párátko

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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