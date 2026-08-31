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Podzimní kondice se sklízí už v létě. Doporučených pět porcí denně ale jí jen každý třináctý Čech

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Konec léta plní zahrady, trhy i obchody sezónní ovoce a zelenina. Mělo by ho být tedy snadné sníst denně pět porcí – nejméně cca 400 gramů – jak doporučuje Světová zdravotnická organizace proto, abychom měli dostatek potřebných látek, které snižují výskyt některých chorob. Jenže podle posledních srovnatelných dat Eurostatu z roku 2019 dosáhlo tohoto příjmu jen 7,7 % lidí v ČR starších 15 let. Zkusme to nyní změnit. Využijme pestrou sezónní nabídku a vytvořme si jednoduchý návyk, který vydrží i po návratu do rychlejšího pracovního a školního režimu.
Snídaně

Snídaně

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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