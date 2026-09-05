„Ještě jeden díl“ a najednou je neděle: 5 seriálů, které jsou jako dělané na víkendový binge watching

Některé seriály se prostě nedívají po jednom dílu týdně. Potřebují víkend, pohodlné tepláky, něco dobrého na stole a minimálně jeden moment, kdy sama sobě zalžeš větou: „Tak ještě jeden a končím.“
Vybraly jsme pět takových. Ne pět „nejlepších seriálů historie“, ale pět titulů, které mají pro víkendový maraton přesně tu správnou kombinaci: rychle tě vtáhnou, mají dost důvodů pustit další epizodu a každý nabízí úplně jiný druh závislosti.
A příjemný bonus? Všech pět najdeš na Netflixu.
1. Dead to Me: když chceš vraždy, černý humor a přátelství dvou žen, které by spolu rozhodně neměly nic řešit
Začne to podpůrnou skupinou pro pozůstalé. Jen Harding přišla o manžela, kterého srazilo auto, a je naštvaná na svět způsobem, který rozhodně nebalí do pozitivních afirmací. Tam potká Judy Hale. Judy je její téměř přesný opak: srdečná, empatická, trochu zvláštní.
A Judy má tajemství.
Víc ti o něm říkat nebudeme, protože právě první odhalení je součástí důvodu, proč se z jednoho dílu tak snadno stanou čtyři.
VIDEO Dead to Me stojí na vztahu Christiny Applegate a Lindy Cardellini a dokonale míchá věci, které by spolu na papíře vůbec neměly fungovat: smutek, vina, vraždu, absurdní humor, tajemství a jedno překvapivě krásné ženské přátelství.
Seriál má tři dokončené sezóny a příběh je uzavřený, takže nehrozí známá streamovací tragédie: zamiluješ se, zhltneš sezonu a následně zjistíš, že další díly možná někdy přijdou, možná ne. Netflix třetí řadu označuje jako závěrečnou.
Ideální pro tebe, pokud: máš ráda seriály, u kterých se jednu chvíli směješ člověku, který právě dělá naprosto příšerné rozhodnutí, a za deset minut kvůli němu skoro brečíš. Víkendový faktor: nebezpečně vysoký. Epizody se většinou pohybují kolem půl hodiny, takže „jenom ještě jeden“ zní až příliš rozumně. 2. Inventing Anna: luxus, peníze, Manhattan a otázka, jak dlouho můžeš předstírat, že jsi někdo úplně jiný
Anna Delvey se pohybovala po New Yorku, jako by peníze byly cosi, čím se zabývají ostatní lidé. Luxusní hotely, drahé restaurace, bohatí přátelé, ambiciózní plány a přesvědčení, že patří přesně tam, kam právě vstoupila.
Jenomže kolem jejího údajného německého dědictví bylo několik drobných problémů.
Například to dědictví.
VIDEO Inventing Anna vytvořila Shonda Rhimes podle skutečného případu Anny Sorokin a příběh sleduje také novinářku Vivian Kent, která se snaží zjistit, kdo vlastně Anna je a jak dokázala přesvědčit newyorskou společenskou elitu, že je bohatou dědičkou. Netflix seriál uvádí jako devítidílnou minisérii založenou na skutečných událostech.
A Julia Garner tady dělá něco nádherně otravného s přízvukem, výrazem i způsobem, jakým Anna dokáže na člověka pohlédnout, jako by ho právě ocenila na 14 dolarů.
Tohle není seriál, kde každých sedm minut někdo někoho zastřelí. Jeho návykovost je jinde. Pořád chceš zjistit,
jak daleko ještě Anna zajde a proč jí pořád někdo věří.
A pak přijde výlet do Maroka.
Nebudeme nic říkat.
Jen si na něj počkej.
Ideální pro tebe, pokud: miluješ skutečné podvody, módu, bohaté lidi dělající bizarní rozhodnutí a postavy, u kterých se nedokážeš rozhodnout, jestli je obdivuješ, nebo bys před nimi měla zamknout kabelku. Víkendový faktor: devět dlouhých epizod. Tohle už chce čaj, zásoby a alespoň částečně zrušenou sobotu. 3. The Gentlemen, 2. série: nejčerstvější důvod zůstat tento víkend doma
A tady máme naši aktuální víkendovou munici.
Druhá série
The Gentlemen dorazila na Netflix 3. září 2026, takže pokud jsi první řadu viděla, timing je téměř podezřele dokonalý. Netflix zpřístupnil všech osm nových epizod najednou. VIDEO
Eddie Horniman v podání Thea Jamese už tentokrát není aristokrat, který se poněkud nešťastnou náhodou ocitl uprostřed zločineckého impéria. Rok po událostech první řady začíná být mnohem ambicióznější a spolu se Susie Glass rozšiřuje podnikání.
Což v univerzu Guye Ritchieho samozřejmě znamená, že všechno půjde velmi civilizovaně.
Jistě.
Druhá řada přidává nové hráče, mezi nimi Hugha Bonnevillea, Benedettu Porcaroli nebo Benjamina Clementina, a Netflix už zároveň potvrdil i třetí sezonu.
Jenže hlavní důvod, proč
The Gentlemen patří na sobotní seznam, není zápletka popsaná ve třech větách. Je to ten svět. Velká britská sídla. Nádherné obleky. Luxus. Gangsteři. Lidé diskutující o velmi nepěkných věcech, jako by právě vybírali porcelán na večeři.
A Theo James.
Ano, samozřejmě že jsme si toho všimly.
Ideální pro tebe, pokud: chceš krimi, které má styl, tempo, černý humor a muže v dokonale padnoucích oblecích řešící problémy, jež by normální člověk předal policii. Víkendový faktor: osm čerstvých epizod. Prakticky oficiální sobotní program. 4. Running Point: když chceš něco lehčího, ale odmítáš u toho vypnout mozek
Po vraždách, podvodech a britském organizovaném zločinu potřebujeme trochu změnit atmosféru.
Přichází Kate Hudson jako Isla Gordon.
Bývalá party girl se nečekaně dostane do čela rodinného profesionálního basketbalového týmu Los Angeles Waves. Musí přesvědčit hráče, vlastní bratry, obchodní partnery i veřejnost, že není jen rodinná nouzová varianta, kterou všichni za chvíli odstaví.
A mimochodem zvládnout rodinu, jejíž členové by sami vydali na několik terapeutických ordinací.
VIDEO Running Point vytvořili Mindy Kaling, Ike Barinholtz a David Stassen a inspirací seriálu byl mimo jiné svět skutečného vedení Los Angeles Lakers. Druhá série je na Netflixu od dubna 2026 a seriál už dostal potvrzenou třetí řadu.
Je to přesně ten typ seriálu, který funguje, když nechceš být dvě hodiny emocionálně demolovaná.
Je svižný, zábavný, epizody jsou kolem půl hodiny a Kate Hudson umí perfektně prodat kombinaci „mám to pod kontrolou“ a „absolutně nic nemám pod kontrolou, ale nikomu to neříkejte“.
A i když basketbal tvoří prostředí příběhu, nemusíš znát rozdíl mezi pick-and-roll a nakládanou okurkou, aby sis ho užila.
Ideální pro tebe, pokud: chceš chytrou oddechovku, pracovní chaos, rodinné vztahy, trochu sportu a hlavní hrdinku, kterou nebudeš mít potřebu každých deset minut zachraňovat před vlastní pasivitou. Víkendový faktor: výborný. Kratší epizody jsou velmi nebezpečná věc. 5. The Haunting of Bly Manor: pro večer, kdy venku začne být nějak podezřele ticho
A nakonec zhasneme.
Americká au pair Dani přijíždí do starého anglického sídla Bly Manor, kde se má starat o dvě osiřelé děti. Dům je krásný, zaměstnanci působí mile, děti jsou...
No.
Zvláštní.
A pokud začneš mít pocit, že se někdo objevuje v pozadí záběru, vůbec bychom ti nedoporučovaly vracet video a kontrolovat to.
Samozřejmě že to uděláš.
VIDEO The Haunting of Bly Manor je devítidílná gotická hororová minisérie Mikea Flanagana inspirovaná příběhy Henryho Jamese. Netflix ji popisuje jako gotickou romanci a právě to je důležité: není to jen přehlídka lekaček a strašidel v chodbách. Pod celou duchařinou leží příběh o lásce, ztrátě, vzpomínkách a lidech, kteří nedokážou pustit to, co už skončilo.
Některé horory tě vyděsí.
Bly Manor má mnohem nepříjemnější schopnost: nejdřív tě nechá hledat duchy v koutě pokoje a potom ti udělá něco s emocemi.
Devět epizod navíc znamená, že můžeš v pátek večer vstoupit do Bly a v neděli ho zase opustit.
Tedy teoreticky.
Ideální pro tebe, pokud: chceš atmosféru, pomaleji budované napětí, starý anglický dům a duchařinu, která má pod bílým prostěradlem překvapivě hodně srdce. Víkendový faktor: vysoký, ale doporučujeme ponechat v chodbě rozsvíceno. Z čistě designových důvodů, samozřejmě. Tak co pustit jako první?
Záleží, jakou sobotu právě potřebuješ.
Pokud chceš
smích, tajemství a ženské přátelství, začni Dead to Me. Pokud chceš několik hodin nevěřícně sledovat, co všechno lze lidem namluvit s dostatečným sebevědomím a správnou kabelkou, Inventing Anna.
Na
čerstvou premiéru je odpověď jasná: druhá série The Gentlemen.
Running Point si nech na chvíli, kdy chceš něco lehčího a rychlého. A Bly Manor až na večer, ideálně ve chvíli, kdy si budeš velmi jistá, že kabát pověšený na židli skutečně vypadá jako kabát.
To je ovšem přesně ten typ jistoty, který obvykle vydrží do druhého dílu.
A pokud se v neděli probudíš na gauči, Netflix se tě ptá, zda stále sleduješ, a vedle tebe leží prázdná miska od popcornu, nic se neděje.
Měly jsme plán.
Jen ten plán zahrnoval ještě jeden díl.
FAQ Který z těchto seriálů se dá zvládnout za jediný víkend?Nejkompaktnější jsou Inventing Anna s devíti epizodami, The Haunting of Bly Manor rovněž s devíti a druhá série The Gentlemen s osmi díly. Dead to Me má celé tři sezóny, takže tam už víkendový maraton začíná připomínat sportovní výkon. Musím před druhou sérií The Gentlemen vidět první?Rozhodně bych ji doporučila. Druhá série pokračuje s Eddiem Hornimanem a Susie Glass přibližně rok po událostech předchozího příběhu a počítá s tím, že jejich vztah i okolnosti už znáš. Je Running Point jen pro fanoušky basketbalu?Ne. Basketbal je důležitým prostředím seriálu, ale velkou část příběhu tvoří rodinná dynamika, práce, mocenské vztahy a snaha Isly prosadit se ve vedení klubu. Je Bly Manor hodně strašidelný?Záleží na tvé toleranci. Je to horor s duchy a znepokojivou atmosférou, ale výraznou část tvoří gotická romance, tragédie a vztahy. Pokud hledáš pouze rychlé lekačky, existují agresivnější horory. Jestli tě děsí věci, které dlouho stojí nehybně v pozadí, budeš mít o zábavu postaráno. Je Inventing Anna skutečný příběh?Seriál vychází ze skutečného případu Anny Sorokin alias Anny Delvey, ale jde o dramatizované televizní zpracování, nikoli dokumentární rekonstrukci. Netflix ho uvádí jako titul založený na skutečném životě. MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Další seriálové tipy, víkendovou inspiraci a všechno, co se dobře konzumuje z gauče, najdeš na Poudree.cz . Zdroje: Netflix – Dead to Me [ 1 ]; Netflix – Inventing Anna [ 2 ]; Netflix Tudum – The Gentlemen Season 2 [ 3 ]; Netflix Tudum – Running Point Season 2 [ 4 ]; Netflix – The Haunting of Bly Manor [ 5 ]; stav a informace o aktuálních řadách ověřeny 4. 9. 2026; img ai generated