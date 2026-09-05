Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

„Ještě jeden díl“ a najednou je neděle: 5 seriálů, které jsou jako dělané na víkendový binge watching

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V pátek večer si pustíš první díl jen k večeři. V sobotu dopoledne už snídáš u čtvrtého a kolem šesté odpoledne začínáš dělat velmi seriózní propočty, kolik epizod ještě zvládneš, aniž bys v neděli vstávala za tmy.
„Ještě jeden díl“ a najednou je neděle: 5 seriálů, které jsou jako dělané na víkendový binge watching

„Ještě jeden díl“ a najednou je neděle: 5 seriálů, které jsou jako dělané na víkendový binge watching

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Celý týden funguješ. V sobotu se zastavíš a najednou tě bolí záda, hlava i celý člověk
Celý týden funguješ. V sobotu se zastavíš a najednou tě bolí záda, hlava i celý člověk
Sobota chutná líp z jednoho plechu: 5 kombinací, které vypadají jako brunch z bistra a skoro se nedají pokazit
Sobota chutná líp z jednoho plechu: 5 kombinací, které vypadají jako brunch z bistra a skoro se nedají pokazit

Je sobota, máš hlad, ale rozhodně nemáš náladu vytvořit si v kuchyni vlastní směnu. Přesto chceš něco...

Než koupíš pátý čistič, vytáhni sodu: 9 překvapivě dobrých triků pro sobotní úklid
Než koupíš pátý čistič, vytáhni sodu: 9 překvapivě dobrých triků pro sobotní úklid

Otevřeš skříňku pod dřezem a kouká na tebe odmašťovač, čistič koupelny, čistič trouby, něco na spáry, něco...

Všem kolem umíš říct „to dáš“. Na sebe se v zrcadle sotva usměješ. Proč je tak těžké být na vlastní straně?
Všem kolem umíš říct „to dáš“. Na sebe se v zrcadle sotva usměješ. Proč je tak těžké být na vlastní straně?

Kamarádka má pohovor. Napíšeš jí, že je skvělá, připravená a ať hlavně nezapomene, že si tam nejdou...

Tofu není bez chuti. Jen velmi ochotně chutná přesně tak nudně, jak ho připravíš
Tofu není bez chuti. Jen velmi ochotně chutná přesně tak nudně, jak ho připravíš

Koupíš bílý blok, nakrájíš ho na kostky, hodíš na pánev a čekáš něco dobrého. Místo toho dostaneš světlé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.