10 důvodů, proč je kočka lepší společník k nedělní snídani než tvůj ex

Kočka možná neumí říct „dobré ráno“, ale proti některým bývalým partnerům má u snídaně překvapivě silnou konkurenci.
Sedíš v pyžamu, vlasy připomínají experiment s elektřinou a tvým jediným plánem na příštích dvacet minut je dopít kávu dřív, než vystydne. Vedle tebe se usadí kočka. Neptá se, proč jsi ještě nevstala. Neříká, že jeho maminka dělá míchaná vajíčka jinak. A rozhodně neotevírá téma, které jste „včera vlastně nedořešili“.
Už tady vede.
1. Nečeká, že budeš v neděli ráno společenská
Kočka chápe koncept ticha dokonale. Dokonce ho povýšila na životní filozofii.
Nemusíš vyprávět, co se ti zdálo, rozebírat program dne ani odpovídat na otázku, proč se tváříš tak divně. Můžeš sedět deset minut nad kávou a zírat z okna. Kočka udělá totéž a bude to považovat za kvalitně strávený společný čas.
2. Nesáhne ti na poslední sousto
Tvůj ex možná tvrdil: „Já nechci,“ a o čtyři minuty později držel půlku tvého croissantu.
Kočka má alespoň jasno. Chce ho od první sekundy. Dívá se na něj. Dívá se na tebe. Znovu na něj. Její úmysly jsou transparentnější než většina vztahů, které začaly větou „uvidíme, kam to půjde“.
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3. Nehodnotí tvoje ranní vydání
Oteklé oči? Tepláky s dírou? Včerejší řasenka, o které jsi byla přesvědčená, že jsi ji odlíčila?
Kočce je to jedno. Sama právě vylezla zpod deky s jedním uchem obráceným naruby a považuje se za nejkrásnější bytost v místnosti.
Možná by ses od ní měla něco naučit.
4. Když chce být sama, nedělá z toho psychologickou hádanku
Kočka vstane a odejde.
Žádné „nic mi není“. Žádné čtyřicetiminutové ticho, během kterého máš podle všeho sama přijít na to, co se stalo v úterý před třemi týdny.
Prostě odchází. Nejčistší komunikace, jakou dnes ráno dostaneš.
5. Nepotřebuje rozhodnout, co budete dělat celý den
„Tak co dnes podnikneme?“
Kočka: spánek.
„A potom?“
Kočka: možná jiné místo na spánek.
Najednou ti dochází, že neděle opravdu nemusí obsahovat výlet, brunch, návštěvu rodičů, IKEA a „něco venku, když je tak hezky“.
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6. Umí ocenit malé radosti
Paprsek slunce na podlaze. Kartonová krabice. Zmuchlaný papírek. Deka čerstvě vytažená ze sušičky.
Kočka nepotřebuje, aby byl život neustále velký. A to je možná přesně ta energie, kterou v neděli potřebuješ i ty.
Nemusíš mít nejlepší víkend svého života. Stačí dobrá káva, teplé ponožky a chvíle, kdy po tobě nikdo nic nechce.
7. Nikdy ti nevysvětlí, jak správně připravit kávu
Existují lidé, kteří dokáží z ranní kávy udělat přednášku o tlaku, zrnitosti, extrakci a tom, že „tohle vlastně není cappuccino“.
Kočka zná jediný parametr kvality nápoje: může do něj strčit tlapku?
Pokud ne, přesouvá pozornost jinam.
8. Její manipulace je alespoň roztomilá
Ano, kočka tě manipuluje.
Ano, ví přesně, jak se zatvářit, aby dostala něco z tvého talíře.
Ano, pravděpodobně tě naučila vstávat v šest ráno, protože se kdysi jednou stalo, že jsi v šest ráno otevřela kapsičku.
Rozdíl je v tom, že se tím nikdy netajila.
9. Když tě ignoruje, neznamená to konec vztahu
Tři hodiny se na tebe nepodívá, potom si bez varování lehne přímo na tvůj hrudník.
Kočičí láska nemá potřebu neustálého potvrzování. Neposílá pasivně agresivní zprávy. Nečeká, že změříš hloubku jejího citu podle počtu emoji.
Je tam. Jen někdy zrovna spí ve skříni.
10. A hlavně: nikdy se tě nezeptá, jestli opravdu potřebuješ druhý dezert
Tohle je možná rozhodující bod.
Kočka se podívá na dort. Podívá se na tebe. A její jediná námitka bude, že jsi jí nedala ochutnat.
Možná není dokonalý partner. Shazuje věci ze stolu, sedá si na notebook a v půl páté ráno může dostat nevysvětlitelnou potřebu sprintovat chodbou.
Ale v neděli u snídaně?
Tam má proti ex nefér výhodu.
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