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10 důvodů, proč je kočka lepší společník k nedělní snídani než tvůj ex

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Nedělní ráno, káva, něco dobrého na talíři a vedle tebe někdo, kdo tě nesoudí za třetí croissant. Tedy pokud nepočítáš ten pohled, kterým ti právě naznačuje, že losos na tvém talíři by byl mnohem spokojenější v jeho žaludku.
10 důvodů, proč je kočka lepší společník k nedělní snídani než tvůj ex

10 důvodů, proč je kočka lepší společník k nedělní snídani než tvůj ex

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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