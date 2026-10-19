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Hypotéka před svatbou, nebo až po ní?

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Dennívýzva
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Podle serveru Hypoindex.cz může načasování žádosti o hypotéku ovlivnit nejen způsob financování společného bydlení, ale také budoucí majetkové vztahy.
Hypotéka před svatbou, nebo až po ní?

Hypotéka před svatbou, nebo až po ní?

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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