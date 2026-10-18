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Každý desátý obyvatel Česka podniká, počet aktivních podniků dál roste

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V Česku pokračuje růst podnikatelské aktivity. V roce 2024 se počet aktivních podniků meziročně zvýšil o 3,3 % na 1,36 milionu. Více než milion z nich tvořily podnikající fyzické osoby, zatímco zaměstnance mělo 243 tisíc subjektů.
Každý desátý obyvatel Česka podniká, počet aktivních podniků dál roste

Každý desátý obyvatel Česka podniká, počet aktivních podniků dál roste

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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