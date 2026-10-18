Každý desátý obyvatel Česka podniká, počet aktivních podniků dál roste

Každý desátý obyvatel Česka podniká, počet aktivních podniků dál rostePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Každý desátý obyvatel Česka podniká, počet aktivních podniků dál rosteZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 18.10.2026 15:55
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