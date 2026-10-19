Česnek na kyselém záhonu živoří a mráz ho vytáhne ze země. Do pH 5,5 spadá téměř třetina české zemědělské půdy

Slovinský zahradnický portál Zeleni svet popisuje, co se stroužky děje v zemi s pH pod 5. Vzcházejí slaběji, hůř snášejí zimu a sklizeň z nich vychází nižší. Část jich nevyrazí vůbec a zbytek záhonu roste nerovnoměrně. Univerzita ve Vermontu přitom uvádí jako optimum pro česnek pH 6,2 až 7,0 a česká odborná literatura rozmezí posouvá na 6,5 až 7,2. Záhon s hodnotou kolem pětky tedy leží víc než celý stupeň pod spodní hranicí obou doporučení. Takový rozdíl nespraví dražší odrůda ani drahé hnojivo.
Kyselá půda uvolňuje hliník, který česneku brzdí kořeny před zimou
Když pH klesne hluboko pod neutrální hodnotu, mění se dostupnost živin a do půdního roztoku se uvolňuje hliník, místy i mangan. Podle Mainské univerzity může hliník přímo brzdit růst kořenů. U česneku je to obzvlášť nepříjemné, protože na podzim má jediný úkol: zakořenit dřív, než udeří mrazy. Stroužek se slabými kořeny hůř bere vodu i živiny. Mráz ho v zimě snáz vytáhne ze země a na jaře se rozjíždí pozdě.
Kolik takových záhonů v Česku je, se neví, protože statistiku pro soukromé zahrady nikdo nevede. Nejbližší vodítko dává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který zkoumal zemědělskou půdu v letech 2019 až 2024. Průměrné pH mu vyšlo 6,0, tedy pod spodní hranicí obou doporučení pro česnek. Téměř třetina zkoumané zemědělské půdy, přesně 32,8 %, spadala do pH 5,5. Dalších 40,8 % tvořily půdy slabě kyselé, takže dohromady jde o téměř tři čtvrtiny výměry.
Zahrádkáři na Českomoravské vrchovině nebo na Šumavě by měli záhon změřit dřív, než koupí sadbu. Nejvíc kyselých orných půd totiž ústav eviduje na Vysočině, v jižních Čechách a na Plzeňsku.
Jak odebrat vzorek zeminy, aby test pH neukázal nesmysl
Podle plevelů nebo barvy hlíny se kyselost spolehlivě odhadnout nedá. Na orientační změření postačí zahradnický pH test z hobbymarketu nebo levný pH metr. Kdo chce znát i dávku vápence, potřebuje laboratorní rozbor.
Výsledek nejčastěji pokazí samotný odběr. Cornellova univerzita proto doporučuje takzvaný směsný vzorek. Zeminu je potřeba nabrat na několika místech záhonu, u zeleniny z kořenové vrstvy zhruba do hloubky 20 cm. Okolí kompostu, staré ohniště nebo místo, kde dřív ležel hnůj, do vzorku nepatří, protože pro záhon nejsou typická. Dílčí odběry se nakonec promíchají a měří se až ze směsi.
Hodnota nad 6 znamená, že s kyselostí je hotovo a pozornost patří struktuře půdy. Pod 5,5, a hlavně pod 5, přichází na řadu vápnění.
Těžká jílovitá zem si řekne až o 490 gramů vápence na metr
Rada hodit na záhon hrst vápna je k ničemu, protože hrst není míra. Dávka se odvíjí od výchozího pH a od půdního druhu. Těžká jílovitá zem potřebuje na stejný posun pH výrazně víc vápence než lehký písek.
Floridská univerzita uvádí pro půdu pod pH 5,5 startovací nápravnou dávku dolomitického vápence 100 až 150 gramů na metr čtvereční. Cornellova univerzita počítá pro obecné vápnění před výsadbou s 240 až 490 gramy na metr čtvereční. Horní mez tohoto rozmezí je zhruba dvojnásobkem dolní, takže kdo odhaduje od oka, může se splést o celou polovinu dávky. Při tak širokém rozpětí se laboratorní rozbor vyplatí, protože jako jediný z uvedených způsobů měření řekne i dávku.
Na lehčích půdách se drží dolní hranice, hlinité a jílovité půdy se blíží horní. Zahrádkářům poslouží mletý vápenec nebo dolomitický vápenec, který kromě vápníku dodá i hořčík. Vápenec se rozhodí rovnoměrně a zapraví do ornice. Neutralizace trvá týdny až měsíce, proto se vyplatí začít co nejdřív. Kdo vápní v polovině října a sází na přelomu měsíce, posune kořenovou zónu jen část cesty k optimu.
Draslík ve dvou dávkách a kompost jen tam, kde chybí humus
Česnek špatně snáší stojící vodu. Zeleni svet za nejvhodnější považuje jílovitopísčité půdy a na těžké hlinitojílovité zemi doporučuje mírně vyvýšený záhon, ze kterého voda odteče. Nejhůř dopadnou stroužky v půdě, která je kyselá a zároveň zamokřená: hnijí, plesniví a jara se nedožijí.
Lehkým písčitým půdám zase chybí humus. Slovinský portál radí přidat vyzrálý kompost v dávce dva až tři litry na metr čtvereční, a to jen tam, kde humus opravdu chybí. Čerstvý hnůj na česnekový záhon nepatří. Český šlechtitel na webu Cesnek.cz doporučuje pěstovat česnek ve druhé trati, případně s rozleželým hnojem dobře promíseným s ornicí.
Draslík se podle Zeleni svet dělí na dvě dávky. Polovina jde do půdy při přípravě záhonu, druhá na konci května nebo začátkem června, kdy se stroužky zvětšují. České zdroje dávají přednost síranové formě s nízkým obsahem chloru. Česká odborná literatura také radí zrýt záhon nejméně měsíc před výsadbou, aby půda stihla slehnout. Kdo to nestihl, měl by zem aspoň pořádně nakypřit a nechat ji několik dní sednout. Zeleni svet připouští přípravu i týden až dva před sázením.
Česnek do země, jakmile teplota půdy trvale klesne pod 8 °C
O termínu výsadby rozhoduje teplota půdy. Firma SEMO doporučuje sázet, jakmile trvale klesne pod 8 °C. Česnek pak zakoření a nepustí se do bujného růstu, který by mráz spálil. V českých podmínkách to obvykle vychází na druhou polovinu října až začátek listopadu. Jednotné datum pro celou republiku neexistuje, takže se vyplatí sledovat lokální předpověď a teploměr zapíchnutý do záhonu.
Hloubku sázení uvádějí zdroje různě: Zeleni svet kolem 5 cm, SEMO 6 až 8 cm zeminy nad stroužkem. V řádku se stroužky kladou 8 až 12 cm od sebe. Mezi řádky se nechává 25 až 40 cm. Stroužek patří do země podpučím dolů, protože obrácený spotřebuje sílu na narovnání a vytvoří menší palici.
Česnek ze supermarketu na záhon nepatří. Neprošel kontrolou a může zavléct choroby i škůdce. České e-shopy letos nabízejí domácí odrůdy Dukát, Topaz a Štěpán a také francouzské nepaličáky Germidour, Messidrome, Therador či Sabagold. Paličákům je potřeba včas vylamovat květní stvol, nepaličáky mívají víc stroužků a lépe se skladují. Na místo, kde v posledních letech rostla cibule, pórek nebo česnek, se nesází. Zeleni svet doporučuje odstup tři až čtyři roky, česká odborná literatura šest let.