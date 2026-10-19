Aronie, goji i beztrnné ostružiny sázejte už v říjnu. Jejich kořeny rostou dál, dokud půda drží nad 4 °C

Ovocnářský ústav VŠÚO Holovousy ve svém metodickém listu vymezuje pro výsadbu ovocných stromků a keřů období od poloviny října do chvíle, kdy promrzne půda. Za příznivého počasí se v Česku dá sázet ještě na začátku prosince, pokud teploty zůstávají nad nulou a zemina je přiměřeně vlhká. U keřů dává ústav podzimnímu termínu výslovně přednost, protože v chladném počasí sazenice nevysychají a lépe zakořeňují. Kdo sází na jaře, může začít hned po rozmrznutí půdy a musí počítat s častější a vydatnější zálivkou.
Kořenům aronie a goji stačí k růstu vlhko a půda nad 4 °C
Pupeny a kořeny se řídí každý vlastním kalendářem. Pupeny reagují na kratší dny a chladnější noci a přecházejí do klidu. Odborníci z Utah State University uvádějí, že kořeny do stejného vegetačního klidu neupadají. Rostou dál, dokud mají u svých špiček vlhko a půda drží zhruba nad 4 °C. Podzimní země si přitom drží teplo déle než vzduch a po deštích bývá dost vlhká.
Americká lesnická služba USDA Forest Service to doložila na dubu vrbolistém. Jeho kořeny se prodlužovaly ještě dlouho poté, co stonek přestal růst, a to při teplotě půdy kolem 5 °C a výš. Nižší teplota jejich tempo pouze zpomalila. Dub má k aronii daleko, stejný princip ovšem platí pro opadavé dřeviny obecně.
Poradenská služba Univerzity v New Hampshiru doplňuje, že chladný vzduch omezuje odpařování vody z listů. Energie, kterou by jinak spotřebovaly nové výhony, tak zůstává kořenům. Univerzita doporučuje dopřát dřevinám před příchodem mrazů ideálně aspoň šest týdnů mírného počasí, a to výsadba v polovině října v nížině obvykle splní. Podzimní sazenice pak má zimu a začátek jara na to, aby kořeny prorostly do okolní zeminy. Když v květnu přijde první vedro, bere vláhu z hloubky, zatímco jarní keřík teprve hledá kontakt s půdou a potřebuje konev.
Při mlaskající hlíně a stojící vodě se sázet nevyplatí
Nejdelší období pro výsadbu mají rostliny v květináčích. Časopis Naše krásná zahrada připomíná, že kontejnerované keře lze sázet už od září až do pozdního podzimu, protože jejich kořenový bal zůstává při přesazení neporušený.
Ani v doporučeném období se ale nesází za každého počasí. Rýč patří do kůlny, když je půda zmrzlá a nedá se zpracovat. Totéž platí, když zemina pod botou mlaská a ve vykopané jamce stojí voda. Třetím důvodem k odkladu je zahrada ve vyšší poloze, pro kterou předpověď hlásí trvalé mrazy.
Ve vyšších polohách a na exponovaných místech je proto lepší sázet hned na začátku podzimního období. Kořeny pak dostanou víc času, než se půda ochladí.
Která z trojice plodí i jako jediný keř na zahradě
Slovinský zahradnický portál Zeleni svet řadí aronii, goji a beztrnné ostružiny mezi typické kandidáty na podzimní výsadbu, vedle rakytníku, muchovníku, japonské vinné maliny, klanopražky nebo kiwi. Aronie Nero je samosprašná, takže úrodu dá i jediný keř. Čeští prodejci ji popisují jako dobře mrazuvzdornou a odolnou vůči chorobám a škůdcům, černé plody dozrávají většinou od září do října. Je ze všech tří nejméně náročná a v Zahradnictví Spomyšl stojí od 99 Kč, což z ní dělá nejbezpečnější volbu pro začátečníka.
Goji, česky kustovnice, se nabízí v několika odrůdách. Amber Sweet nese jantarově žlutooranžové plody, sladší než u klasické kustovnice, a sklízí se od července do října. Goji No.1 má červenooranžové bobule se sklizní od srpna do října. Prodejce ji uvádí jako plně mrazuvzdornou v celé ČR, běžně zhruba do −25 °C, přičemž tento údaj pochází jen od něj. Obě odrůdy stojí 349 Kč, tedy zhruba trojapůlnásobek běžné kustovnice za 99 Kč. Plody se tvoří na jednoletém a dvouletém dřevě, takže úrodu podpoří pravidelný řez. Zázračné zdravotní účinky, které se kolem goji nabalují, univerzitní zdroje nepotvrzují. Do zahrady se hodí jako chutné a vytrvalé ovoce.
Beztrnné ostružiny mají nejpestřejší výběr. Black Satin je spolehlivě mrazuvzdorná, plodí od poloviny července do srpna na loňských výhonech a stojí od 119 Kč. Běžně se prodávají také Loch Ness, Navaho, Chester, Arapaho nebo Dirksen Thornless a Zeleni svet jmenuje i Triple Crown či Thornless Evergreen. Když se zkombinují ranější a pozdější odrůdy, sklizeň se protáhne až do září. Ceny ostružiníků se v nabídce obecně pohybují zhruba od 69 Kč po stovky korun.
Rostlinolékařský pas prozradí původ sazenice z e-shopu
Kvalitní keřík má pevný a nepoškozený kořenový bal, zdravé výhony a jasně uvedenou odrůdu. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná, že sazenice ovocných plodin prodávané přes e-shopy musí mít rostlinolékařský pas. Díky němu lze dohledat jejich původ a víte, že prošly kontrolou na choroby a škůdce. Úřad zároveň varuje před nákupem přes anonymní inzeráty a sociální sítě, kde takovou záruku nemáte.
Nálepka „bio“ je pro hobby zahrádku méně podstatná než zdravá sazenice s doloženým původem a správnou odrůdou. Certifikovaný ekologický původ ocení ten, kdo o něj výslovně stojí, ovšem i běžnou kvalitní rostlinu lze pěstovat bez chemie. S nákupem je dobré nečekat, protože dostupnost se během podzimu mění. Při ověření nabídky Zahradnictví Spomyšl byla Amber Sweet vyprodaná, No.1 a Black Satin byly skladem a část variant aronie Nero šlo jen předobjednat na podzim 2026.
Ostružině vykopejte jámu širokou až 70 cm
Před výsadbou kořenový bal důkladně zalijte, ostružiny je dobré nechat chvíli namočené. Jamka má být spíš široká než hluboká. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) upozorňuje, že příliš hluboko zasypané kořeny trpí nedostatkem vzduchu. Na hnojení při výsadbě mají odborníci různé názory. Agronom Davor Špehar, vedoucí portálu Zeleni svet, dává na dno jamky ovocnářské hnojivo s vyšším podílem draslíku, překryje ho zeminou a kolem kořenů přimíchá organiku. RHS je opatrnější a uvádí, že hnojivo při výsadbě stromům a keřům prospět nemusí. Při takhle rozdílných doporučeních je kompost na živné půdě rozumný kompromis a draselné hnojivo má smysl hlavně na chudé, písčité zemině.
Ostružiny vyžadují půdu zpracovanou do větší hloubky. Zeleni svet doporučuje jámu širokou 60 až 70 cm a hlubokou nanejvýš 40 cm. V řadě potřebuje každá rostlina 1 až 1,5 m. Mezi řadami je třeba nechat 2,5 až 3 m. Sazenici ostružiny posaďte asi o 5 cm hlouběji, než rostla v květináči, protože to podpoří zakořenění.
Po zasazení keř vydatně prolijte a zeminu jen jemně přitlačte, při suchém podzimu zálivku opakujte. VŠÚO Holovousy doporučuje po podzimní výsadbě nahrnout ke keři kopeček zeminy, který ho chrání před mrazem i vysycháním. Vrstva kompostu, listí nebo kůry udrží vláhu a zmírní výkyvy teplot, ke kmínku ji ale nepřihrnujte. Kde chodí zajíci nebo srnky, keř ochrání spirála, pletivo nebo chránič kmínku. U ostružin rozhoduje o budoucí úrodě také řez. Po sklizni se u Black Satin a dalších odrůd odstraňují dvouleté výhony a nejsilnější letošní šlahouny se přivážou k opoře.