12 vrtulníků Apache ve verzi Echo. Izrael podepsal dohodu s Pentagonem

12 vrtulníků Apache ve verzi Echo. Izrael podepsal dohodu s PentagonemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
12 vrtulníků Apache ve verzi Echo. Izrael podepsal dohodu s PentagonemZdroj: Wikimedia Commons, Puspenerbad, Indonesian Army Aviation Center
Článek byl publikován 19.10.2026 11:30
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