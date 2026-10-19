Listí v pytlích u plotu je vyhozená surovina. Do roka z něj vznikne listovka, které se v Británii říká černé zlato

Listovka je kompost z jediné suroviny. Klasická kompostová hromada potřebuje vyváženou směs kuchyňských zbytků, posečené trávy a suchých příměsí, kdežto tady se rozkládá samotné listí. Podzimní listy obsahují hodně uhlíku a ligninu, tedy odolných vláknitých složek buněčných stěn, a podle britské organizace Garden Organic je zpracovávají hlavně houby. Jde to pomaleji a za nižší teploty než u bakterií v aktivním kompostu, takže se hromada nezahřívá a jen v klidu zraje. V anglicky mluvících zemích se hotovému materiálu říká leafmould.
Jílovitou půdu provzdušní, písčitou naučí držet vodu
Iowská státní univerzita popisuje listovku především jako půdní kondicionér. Zlepšuje strukturu zeminy, její vzdušnost a schopnost pojmout vodu. Těžkou jílovitou půdu zkypří, v písčité pomůže déle udržet vlhkost a prospěje žížalám, houbám i dalším půdním organismům. Živin přitom dodá méně než klasický kompost.
Přezdívka „zahradníkovo černé zlato“, kterou jí Garden Organic dává, se tedy týká hlavně toho, co listovka udělá se strukturou zeminy. Jako zdroj výživy pro rostliny zůstává za kompostem.
Použít se dá jako mulč, jako příměs do výsevních směsí i do domácích substrátů. Část pytlů s kůrou, rašelinou nebo kupovaným zlepšovačem zeminy tak nahradí materiál, který stromy na pozemku shodí zadarmo. Kolik listí je potřeba na pytel hotové listovky a kolik peněz to ušetří, uvedené zdroje nevyčíslují, takže slib úspory zatím stojí bez konkrétního čísla.
Na jemnou listovku pro výsevy se čeká až do sezóny 2028
Hotová listovka má dvě podoby a každá se hodí na něco jiného. Mladá, hrubší listovka je podle Iowské státní univerzity k použití za 6 až 12 měsíců, někdy o něco později. Listy se v ní už rozpadají, hmota jde rozemnout mezi prsty a na mulč nebo zlepšení půdy stačí.
Jemná vyzrálá listovka do výsevních směsí a substrátů potřebuje obvykle jeden až dva roky. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) počítá u té nejjemnější i s delší dobou.
V kalendáři to vychází takto: listí uložené v říjnu a listopadu 2026 poslouží na jaře nebo v létě 2027 jako hrubší mulč. Do výsevních misek bude dost jemné spíš v sezóně 2028. Zralost se pozná podobně jako u kompostu. Hotová hmota je tmavá, drobivá, voní lesní zeminou a původní listy v ní skoro nerozeznáte.
Proč listí před uložením projet sekačkou hned dvakrát
Drtič na výrobu listovky nepotřebujete. Univerzita v Coloradu radí projet listí rotační sekačkou s noži v nejvyšší poloze, a to aspoň dvakrát. Sekačka s košem listí rovnou posbírá, klidně i s trochou trávy. Hrabat se nejlépe vyplatí za suchého počasí, kdy se s listím pracuje nejsnáze.
Celé listy se v mokru slepují do zplstnatělé vrstvy, kterou špatně proniká voda i vzduch, a rozklad se zpomalí. Nadrcené listí nabízí mikroorganismům mnohem větší povrch. Mlít ho na prach nemá smysl, příliš jemná drť by hromadu udusila. Uložit ho stačí do pevného pytle s propíchanými otvory, do jutového pytle, pletivového koše nebo na hromadu v koutě zahrady, přičemž podle RHS platí, že čím větší hromada, tím lépe. Suché listí před uložením navlhčete, až bude připomínat vyždímanou houbu. Pytel zavažte volně a mokrou hmotu nepěchujte, protože houby potřebují dýchat. Během zimy občas zkontrolujte, jestli obsah nevysychá, a případně ho zalijte.
Rychlost rozkladu závisí i na stromu. Javorové listí patří k nejvděčnějším a zetlí poměrně rychle. Dubové má podle Státní univerzity Severní Karolíny poměr uhlíku k dusíku zhruba 60 : 1 a hodně tříslovin, pomůže mu proto důkladné drcení a přídavek dusíkaté složky, třeba posečené trávy. Ořešák obsahuje juglon, který brzdí růst některých rostlin. Univerzita v Oregonu doporučuje dusíkem bohatou směs, která se zahřeje a juglon rozloží, a ořešákovou listovku je lepší nechat zrát déle a k citlivým kulturám s ní nespěchat. Listí ze silně napadených jabloní patří do obecní kompostárny, kde horký proces choroboplodné zárodky zničí spolehlivěji.
Kolem stromů patří vrstva listí vysoká až 13 centimetrů
Část listí do pytle vůbec nemusí. Nadrcené a rozprostřené na záhonech chrání půdu před erozí, brzdí výpar vody, omezuje plevel a izoluje kořeny před mrazem. Na jaře se pak postupně zapracuje do zeminy. Firma Flymo doporučuje kolem stromů a keřů vrstvu přibližně 10 až 13 cm, na záhonech tenčí.
Ke kmeni ani ke stonkům se ale mulč přisypávat nemá. Poradci Minnesotské univerzity radí nechat volný pruh asi pět centimetrů, protože vlhká rozkládající se hmota natěsno u kůry zvyšuje riziko hniloby a chorob.
Trávník je potřeba hrabat dál, pod souvislou vrstvou listí tráva přes zimu trpí. Listí z něj tedy stačí přestěhovat na záhony, ke keřům, do kompostu nebo do koše na listovku. Nejvíc listový mulč i hotovou listovku ocení kyselomilné rostliny. Rododendrony a azalky podle Univerzity v Oregonu preferují pH zhruba 4,5 až 6,0 a organický mulč jim prospívá. Mladá listovka bývá mírně kyselá, zvlášť z dubového listí nebo s příměsí jehličí, takže na ni dobře reagují i borůvky, kamélie a pierisy. Suchomilné trvalky silnou mokrou vrstvu nesnesou a drobné sazenice by pod ní mohly zahnívat.
Ohníček z listí zakázala novela účinná od 1. března 2025
Podle metodického sdělení Ministerstva životního prostředí po novele účinné od 1. března 2025 už nelze listí ani trávu spalovat na otevřeném ohni jako způsob, jak se zbavit odpadu. Rostlinné zbytky mají skončit na místech určených obcí, v zařízeních pro nakládání s odpady nebo v kompostu na vlastním pozemku.
Pro listí, které se doma zpracovat nestihne, nabízejí obce hnědé popelnice na bioodpad, pytlový svoz, velkoobjemové kontejnery na zeleň, sběrné dvory nebo obecní kompostárny. Pravidla se liší místo od místa a přehled má radnice.
Pár pytlů suchého listí stojí za to nechat si i přes léto. V době, kdy zahrada dodává hlavně zelenou hmotu z trávníku a suchých příměsí je nedostatek, poslouží jako zásoba uhlíkaté „hnědé“ složky do kompostu.