Zalepené zahradní nůžky drtí stonky a otevírají cestu chorobám. Zubní pasta je vyčistí za pět minut bez brousku

Zanesené ostří se do výhonu plynule nezařízne. Stonek pod tlakem nejdřív zdeformuje a rozvlákní a přetne ho až nakonec, takže na rostlině zůstane roztřepený pahýl s vláknitými okraji. Taková rána je větší, rozedřená a zavírá se déle. University of New Hampshire Extension upozorňuje, že tupý nástroj pletivo drtí a trhá a zvyšuje tím pravděpodobnost, že se do rány dostanou choroboplodné organismy. Britská Royal Horticultural Society (RHS) totéž popisuje z opačné strany: čistý řez se rostlině hojí lépe. Ostrost nůžek je tedy v první řadě otázka zdraví rostlin, pohodlí ruky přichází na řadu až potom.
Dvě složky na obalu pasty, které z oceli stáhnou zaschlou mízu
Americká stomatologická asociace ADA řadí abraziva mezi standardní součásti zubních past. Patří k nim oxidy a silikáty, uhličitan vápenatý nebo hydratované oxidy a jejich úkolem je mechanicky odstraňovat povrchové usazeniny a skvrny. Pomáhají jim detergenty, které v ústech pění a rozpouštějí povlak.
Na oceli pracují stejně. Jemné částice při rozetření zachytí lepivý film mízy, rozruší zaschlou špínu a obrousí první stopy oxidace. Čepel se vyhladí a ostří, které předtím obalovala tenká vrstva nečistot, se znovu dotýká stonku přímo.
Při výběru pomůže pohled na složení. Hledejte calcium carbonate, tedy uhličitan vápenatý, nebo hydrated silica, tedy hydratovaný oxid křemičitý. V českých drogeriích jde o běžné složení: Rossmann ho uvádí třeba u Colgate Cavity Protection, dm u Signal Micro-Granules, a podobných výrobků je na regálech celá řada. Gelové pasty jsou slabší volbou, protože celý trik stojí na mechanickém obrušování a vůně ani pěna k němu nic nepřidají. Silně bělicí a uhlíkové varianty mají méně předvídatelné složení a na kovu mohou zanechat barevné stopy nebo usazeniny.
Papírový test, kterým ostrost měří i profesionální zkušebna
Na celou proceduru stačí kuchyňský dřez nebo zahradní stolek, hadřík či vysloužilý zubní kartáček, trocha vody a kapka oleje. Nejdřív nůžky rozevřete a suchým hadrem setřete bláto, kousky kůry a zbytky listů. Hrubší špínu můžete omýt teplou vodou se saponátem. Potom naneste velmi tenkou vrstvu pasty na ostří obou čepelí a na místa, kde ulpěla míza. Silnější vrstva nic nepřidá, jen se hůř smývá. Pastu nechte chvíli působit a pak ji rozetřete jemnými krouživými pohyby. Drhnout silou nemá smysl. Nakonec ji setřete vlhkým hadrem a nůžky vytřete do sucha, včetně okolí čepu. Celé to zabere zhruba pět minut.
Výsledek prověří list papíru. RHS ve svém návodu na broušení nástrojů popisuje, že ostré nůžky papír ustřihnou čistě a s minimální námahou, kdežto tupé ho ohýbají a mačkají. Stejný princip používá britská organizace CATRA, která se profesionálně zabývá zkoušením řezných nástrojů. Ostrost nůžek měří silou potřebnou k přestřižení standardizovaného papíru, a čím menší síla stačí, tím lepší ostří. Když po ošetření jde střih lehčeji a okraj papíru zůstane rovný, splnila pasta svůj účel. Po testu ještě kápněte olej na čep a pružinu, aby nůžky měly lehký chod a kov byl chráněný před vlhkostí.
Osušení po pastě se snadno odbyde. Iowa State University Extension radí nástroj po dezinfekčních roztocích opláchnout kvůli korozi a stejná opatrnost platí i po pastě. Vlhkost a zbytky prostředku na čepeli mohou během pár dní vytvořit rezavé skvrny.
Deset minut v bělidle: dezinfekce, kterou pasta nenahradí
Termín se nabízí sám. Český zahrádkářský svaz označuje březen za vhodnou dobu pro jarní řez ovocných stromů a keřů. Začíná se angreštem a rybízem, postupně přicházejí další dřeviny a broskvoně se stříhají v květu nebo těsně po odkvětu. Nůžky je proto nejlepší vyčistit na konci zimy, ještě před první větší prací. Další ošetření si zaslouží po stříhání pryskyřičných dřevin nebo nemocných rostlin.
U nemocných rostlin samotné vyčištění nestačí. Třešně a slivoně jsou podle RHS náchylné k houbové chorobě zvané stříbřitost listů a při stříhání nemocného dřeva společnost doporučuje nástroje mezi řezy dezinfikovat. Zaschlá míza s přilepenou hlínou a zbytky pletiva totiž může přenášet zárodky z jedné rostliny na druhou.
Iowa State University Extension radí dezinfikovat nůžky minimálně mezi rostlinami, ideálně mezi jednotlivými řezy. Jako prostředek uvádí roztok chlorového bělidla, ve kterém na jeden díl bělidla připadá devět dílů vody. Čepele se do něj ponoří alespoň na deset minut a potom se opláchnou.
Pět signálů, že nůžky potřebují brousek nebo odborníka
Zubní pasta čepel vyleští, její geometrii ale neobnoví. Ostří se po letech práce opotřebí a zakulatí a tvar mu vrátí jen odebrání většího množství materiálu. RHS k tomu u zahradních nůžek doporučuje brousek, diamantový nástroj nebo brusnou ocel. Velmi tupé kusy a nůžky, které nejde rozebrat, radí svěřit odborníkovi. Slovo naostřit je proto u tuby z koupelny nadsázka. Pětiminutové ošetření pomůže nůžkám, které jsou zanesené, a u opotřebovaného ostří nic nespraví.
Prvním signálem je papír, který se i po ošetření pastou ohýbá, mačká nebo trhá. Test ukazuje přímo na ostří, takže tady leštění zjevně nestačilo. Druhým jsou stonky, které po střihu zůstávají rozdrcené a roztřepené, tedy právě ten typ rány, kvůli kterému se o nůžky staráme. Třetí signál nemá s ostřím nic společného: čep má znatelnou vůli a čepele do sebe nedosedají, což je mechanická závada, kterou žádná pasta neodstraní. Čtvrtým jsou vrypy nebo vyštípnutá místa na ostří. Pátým je nezvykle velká síla, kterou nůžky vyžadují k běžnému střihu. Podle logiky zkoušek CATRA právě větší potřebná síla znamená horší ostří.
Pasta tak slouží jako průběžná údržba mezi broušeními a podle podkladů může prodloužit dobu, než bude brousek znovu potřeba. Podle University of New Hampshire Extension vydrží kvalitní zahradní nůžky roky a u mnoha značek se dají dokoupit náhradní díly včetně čepelí.