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Zalepené zahradní nůžky drtí stonky a otevírají cestu chorobám. Zubní pasta je vyčistí za pět minut bez brousku

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Nůžkám, které přezimovaly v kůlně s loňskou mízou na čepelích, často stačí důkladné vyčištění. Poslouží k němu tuba z koupelny, pokud má na obalu správné složení. Kde domácí trik přestává stačit, prozradí obyčejný list papíru.
Zalepené zahradní nůžky drtí stonky a otevírají cestu chorobám. Zubní pasta je vyčistí za pět minut bez brousku

Zalepené zahradní nůžky drtí stonky a otevírají cestu chorobám. Zubní pasta je vyčistí za pět minut bez brousku

Zdroj: Foto: shrinkin'violet from Bristol, UK - licence CC BY 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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Centrum Extra: Zahrada
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