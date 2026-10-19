Listí z ořešáku nevyhazujte, hraboši míří na kůru stromků. Aktivních východů z nor je téměř třikrát víc než v červnu

Lidová zahradní praxe dělá z ořešákových listů pachovou zátku. Mají v sobě juglon a další výrazně aromatické látky. Hrst zmačkaných listů se zasune do čerstvého otvoru nory a hlodavcům znepříjemní prostředí v době, kdy se chystají přes zimu ohryzávat kůru ovocných stromků. Kdo v říjnu shrabe žlutohnědé listí do pytle na bioodpad, vyhodí materiál, který mu leží na zahradě přesně ve chvíli, kdy ho potřebuje.
Zářijový monitoring: hrabošů v sadech přibylo nad práh škodlivosti
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejnil 8. října 2026 zářijovou zprávu o výskytu hraboše polního. V červnu monitoring evidoval v průměru 135 aktivních východů z nor na hektar, v září už 356. Hustota tak za jediné léto vzrostla zhruba 2,6krát, tedy téměř na trojnásobek.
Ještě vyšší průměr vyšel ve víceletých plodinách, trvalých travních porostech, sadech a krmných plodinách, a to 442 aktivních východů na hektar. To odpovídá 1,1násobku prahu škodlivosti, tedy hranice, od které úřad počítá s hospodářskými škodami. Majitele ovocné zahrady by mělo zajímat hlavně tohle číslo, protože sady do té kategorie přímo patří.
Opakované přemnožení vysvětluje ÚKZÚZ biologií hraboše. Rodí početné vrhy, pohlavně dospívá brzy a za den sní tolik potravy, kolik sám váží. Podle programu integrované ochrany rostlin Kalifornské univerzity (UC IPM) okusuje hraboš kůru a kořeny stromů typicky na podzim a v zimě.
Večerní sešlápnutí děr ukáže skutečné hraboší nory
Listí má smysl jen tam, kde hraboš opravdu žije. Univerzita v Marylandu považuje za nejsnáz rozpoznatelný znak povrchovou síť cestiček širokých asi 2,5 až 5 centimetrů, ze které vede množství vstupů. Web Chalupáři-Zahrádkáři uvádí otvory kolem pěti centimetrů a jako hlavní vodítko to, že kolem nich chybějí hromádky hlíny.
Hromádky hlíny patří krtkovi. Ten razí hlubší chodby a vyhrnuje nad nimi krtince, zatímco hraboš si vystačí s mělkým systémem těsně pod drnem. Po něm zůstávají vyšlapané pěšinky v trávníku nebo pod mulčem, trus a zbytky potravy u vstupů, okousané kořeny a ohlodaná kůra mladých stromků těsně nad zemí. Obývaný otvor nemá v ústí pavučiny ani napadané listí.
Počítání aktivních nor je podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ základní metodou, kterou hraboše sledují i odborníci, a na zahradě se dá použít v jednoduché podobě. Večer všechny otvory sešlápněte a ráno projděte, které se znovu otevřely. Ty dostanou listí jako první.
Sáček za 31 korun odpovídá až dvěma hrstem čerstvého listí
Kolik listí se do nor vejde, se odhaduje těžko a pomůže srovnání s bylinkářským zbožím. Český výrobce Milota prodává sušený list ořešáku královského v sáčku o hmotnosti 40 gramů za 31 korun. Sušením se list podle výrobce scvrkne zhruba v poměru 4 : 1, takže obsah sáčku odpovídá přibližně 160 gramům čerstvého listí. To je pořádná hrst, nanejvýš dvě.
Nejdřív si natáhněte pevné zahradnické nebo gumové rukavice. Listy pak zmuchlejte nebo natrhejte, aby lépe uvolňovaly vůni, a dřívkem či malou lopatkou je zatlačte hlouběji do vstupu, aby nezůstaly ležet na povrchu. Začíná se u nejčerstvějších otvorů a u mladých stromků. Zahradník citovaný webem Chalupáři-Zahrádkáři radí ošetřit všechny nalezené nory, aby se pach rozšířil celou soustavou chodeb. Když listí nemáte nazbyt, je rozumné obejít nejdřív aktivní východy a ostatní nory doplnit potom.
Čerstvě spadané listí jde do nor hned. Část usušte rychle v tenké vrstvě, správně dosušený list si udrží zelenou barvu, a schovejte ji na doplňování po deštích. Po dvou až sedmi dnech zahradu obejděte znovu. Když nepřibyly nové otvory, čerstvé pěšinky ani okusy, aktivita v daném místě slábne.
Proč listí z ořešáku nesmí na holé ruce ani pod rajčata
Databáze PubMed eviduje kazuistiku puchýřnaté dráždivé dermatitidy po kontaktu s alkoholovým výluhem z listů ořešáku královského. Šlo o koncentrovaný extrakt a ojedinělý případ, přesto se při práci nevyplatí mnout si oči a ruce i nářadí je potřeba potom umýt. Stejnou opatrnost radí zmíněný zahradník u tújí, které někteří zahrádkáři strkají do nor místo ořešáku. Jejich výrazné aroma pochází z éterického oleje s vysokým podílem thujonu.
Juglon se v ořešáku nachází v listech, slupkách, kůře i dřevu. Univerzita ve Wisconsinu upozorňuje, že u citlivých rostlin vyvolává vadnutí, žloutnutí i úhyn. Na seznamu citlivých druhů jsou rajčata, papriky, brambory, zelí, borůvky, azalky a také jabloně, tedy jeden ze stromů, kvůli kterým se listí do nor vůbec dává. Pár hrstí hluboko v chodbě proto představuje výrazně menší riziko než silná vrstva čerstvého listí rozprostřená jako mulč kolem rajčat.
Podle Oregonské státní univerzity mají listy nejvíc juglonu na jaře, na podzim ho ale obsahují stále dost. Ve správně vedeném kompostu se látka rozloží, takže přebytečné listí může do kompostu, nejlépe odděleně nebo pečlivě promíchané s ostatním materiálem. Do nor se hodí jen čerstvě spadané listí, protože hotový kompost už potřebnou pachovou sílu nemá.
Pletivo decimetr pod zemí a holý kruh kolem mladého stromku
Měření účinnosti ořešákového listí žádný z citovaných zdrojů neuvádí. Postup stojí na lidové praxi a zkušenosti zahradníků. Mluví pro něj, že nic nestojí, leží na zahradě v pravou dobu a celou zahradu s ním obejdete během jediného odpoledne ještě před začátkem zimního okusu. Jako první krok obstojí, ochranu kmenů ale musí nést opatření, která doporučují ÚKZÚZ a UC IPM.
UC IPM radí udržovat kolem mladých stromků holý kruh o průměru asi 1,2 metru a kmen obalit válcem z pletiva nebo plastu. Válec má sahat zhruba decimetr pod zem, aby se hraboš pod ochranu nepodhrabal. Při menším výskytu podle téhož programu dobře fungují mechanické pasti.
ÚKZÚZ doporučuje v sadech kosit trávu v meziřadí na výšku 10 až 15 centimetrů, plít a hlídat okraje cest a příkopů, odkud hraboši přicházejí. Ověřená technologie Mendelovy univerzity v Brně z roku 2025 přidává repelentní pásy rostlin. Nejnižší hustoty hrabošů v nich výzkumníci zaznamenali u čiroku a kukuřice, nižší atraktivitu pro hlodavce uvádějí také u cibule a česneku. Kdo vlastní ořešák nemá, může se po domluvě obrátit na souseda, komunitní zahradu nebo majitele sadu, případně koupit sušený list v lékárně či bylinkářství.