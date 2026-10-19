Navlékání nitě do jehly už vás nemusí vytáčet. Pomůže zubní kartáček, víčko od plastové lahve i měděný drát

Nejznámější rada zní navlhčit konec nitě. Kdo to zkusil a nit přesto do ucha jehly nevklouzla, nemusí děravé oblečení ani košili bez knoflíku hned nosit ke švadleně. Domácí oprava ušetří peníze za její služby a spravenou věc pak člověk nosí s pocitem, že si ji zvládl opravit sám. Stačí sáhnout po některém z následujících triků, které pomohly jiným.
Čtyři mince přilepené k drátu vyrobí spolehlivý navlékač
Nejvíc přípravy vyžaduje pomůcka z měděného drátu. Vezměte poměrně velký kus a přeložte ho napůl. V místě ohybu vytvarujte malé očko. Na rovnou část drátu pak přiložte z každé strany dvě kovové mince, celkem tedy čtyři, a přichyťte je kouskem lepicí pásky, aby se neposouvaly. Očko v ohybu musí zůstat volné a vyčnívat ven.
Mince slouží jako držadlo, za které se drátem dobře manipuluje. Očko prostrčte uchem jehly a provlékněte jím nit. Pak přijde nejchoulostivější část: očko je potřeba z ucha jehly vytáhnout tak, aby nit nevyklouzla a zůstala v uchu.
Postup trvá déle než ostatní, ale funguje. Kolik centimetrů drátu je ten „poměrně velký kus“, návod neříká, takže délku bude potřeba vyzkoušet. Hotový navlékač se dá schovat do šicí krabičky a použít znovu.
Nejrychlejší trik vyžaduje zubní kartáček a ještě jednu jehlu
Nit položte napříč doprostřed zubního kartáčku. Jehlu pak uchem napřed zatlačte do štětin těsně nad nití, kterou chcete navléknout. Nit se tím dostane do ucha a druhou jehlou ji z malého otvoru jednoduše vytáhnete.
Návod tuhle metodu označuje za podstatně rychlejší než drátěnou a výsledek prý překvapí. Neuvádí ale, jestli záleží na tvrdosti štětin nebo na tloušťce nitě. Na rozdíl od ostatních postupů tady není potřeba nic vyrábět, protože kartáček i druhá jehla bývají po ruce okamžitě.
Jaký řez musí mít víčko od lahve, aby nahradilo mince
Třetí postup je obměnou drátěného navlékače. Do víčka od plastové lahve udělejte malý svislý řez. Z kousku drátu vytvarujte očko a protáhněte ho nejdřív řezem ve víčku, potom uchem jehly.
Víčko tu plní stejnou úlohu jako mince s páskou: drží drát a dá se za něj pohodlně uchopit. Odpadá tak lepení a celá pomůcka je hotová rychleji. Další kroky zůstávají stejné. Očkem provlékněte šicí nit, drát opatrně vytáhněte z ucha jehly a nit zůstane navlečená.
Silná nit dokáže zkazit výšivku křížkovým stehem
Na správné volbě jehly a nitě záleží už při navlékání, a pak znovu při samotném šití. Kdo se chystá vyšívat křížkovým stehem, neměl by brát příliš silnou nit, protože by mohla výšivku pokazit.
Po navlečení nezapomeňte na konci nitě udělat uzel. Nit pak během vyšívání z ucha jehly nevyklouzne a celé navlékání nebude nutné opakovat.