Slimáci kladou vajíčka po zhruba padesáti, ta přežijí zimu v úkrytu. Podzimní trojkrok s kopřivovým nálevem je zničí

Granule s fosforečnanem železitým patří k nejšetrnějším prostředkům proti slimákům. Univerzita v Minnesotě je řadí mezi méně toxické návnady a kalifornský program integrované ochrany UC IPM je považuje za ohleduplnější k dětem, psům i volně žijícím zvířatům. Slimák, který návnadu spolkne, si poškodí trávicí trakt, přestane žrát a během několika dnů uhyne. Granule ovšem míří na dospělce a vajíčka zahrabaná v zemi nezasáhnou. Proti nim se nabízí podzimní postup o třech krocích: úkryty odkrýt, půdu narušit a nakonec zalít kopřivovým nálevem. Granule na jaře nenahradí, sníží však počet slimáků, kteří se na jaře vůbec vylíhnou.
Bílé perličky pod prknem u kompostu poznáte podle omaku
Pro vajíčka slimáci vybírají tmu, vlhko a stálou teplotu. Snůšky proto najdete pod podmiskami, bednami a pytli se substrátem, pod kameny, prkny a dlaždicemi, ve vlhkých kapsách půdy, v kompostu a pod silnou vrstvou mulče. Univerzita v Minnesotě připomíná ještě jedno místo, na které se snadno zapomíná: rostlinné zbytky, které po sklizni zůstaly ležet na záhonech.
Snůška vypadá jako hromádka drobných perliček, bělavých až průsvitných a velkých několik milimetrů. Na dotek je měkká a rosolovitá, což ji odlišuje od dvou věcí, se kterými se dá splést. Granulované hnojivo s postupným uvolňováním má spíš oranžovou nebo nažloutlou barvu a po zmáčknutí z něj vyteče tekutina. Perlit v substrátu je zase tvrdý a lehký a připomíná drobky polystyrenu.
Hledání se vyplatí. Podle britského magazínu Gardeners' World snáší slimáčí samice vajíčka v dávkách po zhruba padesáti a celé snůšky přečkají zimu ve skrytu. Oregonská státní univerzita proto radí začít boj se slimáky úklidem, protože plži kladou tam, kde se cítí v bezpečí.
S konví vyrazte po prvním vydatném dešti, kdy jsou úkryty plné
Zahraniční poradci se shodují, že slimáci kladou hlavně ve vlhkém podzimním počasí, jakmile skončí vedra a přijdou vydatnější srážky. Pro Česko se to okno dá zpřesnit podle dlouhodobých průměrů ČHMÚ. Územní teplota v září má normál 13,0 °C a v říjnu 8,2 °C, takže hlavní část sezony kladení spadá do měsíce, kdy se teploty prudce lámou k zimě. Listopad s normálem 3,5 °C už je poslední příležitostí.
Letošní září dosáhlo průměru 14,2 °C, tedy o 1,2 stupně nad normálem, a plži tak mohli začít klást o něco později. Data za říjen a listopad zatím uzavřená nejsou. Spolehlivějším vodítkem než kalendář je proto počasí za oknem.
V nížinách a teplých oblastech je nejvhodnějším měsícem říjen, a to po prvních trvalejších deštích. Ve vyšších a vlhčích polohách přichází ochlazení dřív, takže tam se vyplatí vyrazit už koncem září nebo začátkem října. Listopad zbývá pro celou republiku jako poslední šance, než půda promrzne. Ideální den nastává krátce po dešti, kdy jsou úkryty obsazené, půda se snadno prohrabe a vláha pomůže nálevu proniknout do spár.
Kopřivový nálev přichází na řadu až jako třetí ze tří kroků
Nejdřív odneste prkna, cihly, prázdné květináče, uvolněné dlaždice a hromádky zbytků a příliš silnou vrstvu mulče rozhrňte. UC IPM opakovaně upozorňuje, že bez odstranění úkrytů, vlhkosti a potravy dlouhodobě nepomohou ani granule. Potom povrch půdy prohrabejte hráběmi nebo ho lehce prokypřete motykou. Snůšky se tím dostanou na vzduch, vyschnou a sezobou je ptáci, střevlíci a další predátoři. Nalezené shluky můžete rovnou rozmáčknout nebo sesbírat.
Odkrytí pomáhá i mrazu. Studie na plzákovi španělském ukázala, že jeho vajíčka přežívají zhruba do minus 2 °C a zimu zvládají hlavně díky úkrytům pod opadem, v půdě nebo v kompostu. Snůška, která o skrýš přijde, je chladu vystavená mnohem víc.
Teprve na takto připravenou půdu patří kopřivový nálev. Nelijte ho plošně po celé zahradě a miřte jen na vlhké kapsy půdy, okraje záhonů, místa po odklizených kamenech a prknech, okolí květináčů a obvod kompostu. Pro vysychání snůšek a jejich citlivost na mráz existují konkrétní zdroje. Žádný z nich ale nedokládá pokusem, že by kopřivový nálev slimáčí vajíčka hubil, a NDR svůj výluh doporučuje proti škůdcům typu mšic. Hlavní práci proti snůškám tak odvedou první dva kroky.
Výluh hotový za noc, jícha za dva týdny: dvě různé přípravy
O surovinu nouze nebude. Databáze české flóry Pladias eviduje kopřivu dvoudomou v 674 ze 679 mapovacích polí v republice. Podle Agromanuálu dorůstá 40 až 150 centimetrů, má vytrvalé oddenky a kvete od června do podzimu, takže v říjnu ještě natrháte nať u plotů, na rumištích, kolem kompostů a na vlhkých okrajích zahrad. V listopadu je sběr skromnější a porost prozradí spíš zbytky lodyh. Kdo si v létě kopřivy nasušil, má vystaráno.
Pod kopřivovým nálevem se skrývají dvě přípravy, které německá veřejnoprávní stanice NDR ve svém návodu důsledně odlišuje. Rychlejší je krátký výluh: zhruba kilogram čerstvé natě zalijete deseti litry vody a necháte louhovat 12 až 24 hodin. Výluh se používá hned a neředí se. Pro zásah do úkrytů se hodí nejlépe, protože ho nachystáte večer a ráno ho rozlijete.
Fermentovaná jícha slouží hlavně k výživě záhonů. Na stejné množství vody potřebuje kilogram čerstvých kopřiv bez květů a semen, případně 150 až 200 gramů sušených. Kvasí v nádobě z plastu, dřeva nebo keramiky, protože kov se k tomu nehodí. Zhruba dva týdny stojí na slunném místě a promíchává se jednou až dvakrát denně. Hotová je ve chvíli, kdy přestane pěnit.
Čtyři plodiny, kterým kopřivovou jíchu NDR nedoporučuje
Výživnou stránku kopřivy podpírají pevnější data. Přehledová studie Bhusala a kolegů z roku 2022 uvádí v nadzemních částech kopřivy vápník, draslík, hořčík, fosfor a železo a z vitaminů A, C, K a skupinu B. NDR u jíchy zdůrazňuje hlavně dusík a draslík, které se rozkladem rostlinné hmoty uvolní v rychle přístupné podobě. Kolik živin skončí v konkrétním kbelíku, záleží na sběru, ročním období i délce kvašení, takže domácí jícha je vítaný bonus, nikoli přesně nadávkované hnojivo.
Kvůli dusíku je potřeba opatrnost. Koncentrovaná jícha může citlivé rostliny popálit, a proto se na zálivku ředí jedním dílem na deset dílů vody, pro citlivé sazenice jedním na dvacet. Lijte ji ke kořenům, na listy ne. NDR ji nedoporučuje k hrachu, mrkvi, česneku a cibuli. Nejmenší riziko je na prázdných podzimních záhonech, u ozimé cibule a česneku kopřivovou zálivku vynechte.
Slimáky na zahradě loví ježci, ropuchy, slepýši, střevlíci, rejsci i špačci a sami plži přitom rozkládají organickou hmotu. Hromadu listí nechanou pro zimující ježky, jezírko i napajedla proto z okruhu, kam kopřivový nálev lijete, vyřaďte.