Svitel latnatý snese vedro, sucho i smog. Dvě století byl v Česku jen okrasou, teď se začíná sám vysemeňovat

U zámku v Jaroslavicích na Znojemsku si botanici všimli hojného zmlazení: v okolí rostly semenáče různého stáří, které tam nikdo nesázel. Patřily svitelu latnatému (Koelreuteria paniculata), dřevině z Číny a Koreje, kterou v Česku najdete v zámeckých parcích, botanických zahradách i ve městech. V domovině osidluje suchá údolí a říční koryta, která přes léto vysychají. Kdo ví, co od něj čekat, pozná ho snadno v kterémkoli ročním období.
Kmen hraje do rezava, plody chrastí na holých větvích až do jara
Svitel latnatý je opadavý strom, který obvykle dorůstá osmi až dvanácti metrů, takže se vejde i do ulice nebo menšího parku. Nejvýraznější je na něm borka. Je světle šedohnědá, s plochými hřebeny a mělkými brázdami načervenale hnědé barvy, a na mladých větvích k tomu svítí oranžově hnědé lenticely, drobné průduchy v kůře. V nízkém slunci proto kmen působí rezavě a skoro reliéfně.
Listy jsou střídavé a zpeřené, se sedmi až patnácti lístky, a celý list podle českých popisů měří 35 až 50 centimetrů. Drobné žluté květy sedí ve vzpřímených latách a otevírají se v červnu a červenci, v teplejších letech i v srpnu.
Po odkvětu nasadí strom nafouklé papírovité tobolky podobné lampionkům. Ty postupně mění barvu ze zelené přes žlutou a červenohnědou až do hněda a na holých větvích vydrží hluboko do zimy, podle botaniků z Hradce Králové až do brzkého jara. Ve větru suché tobolky chrastí. Rodové jméno nese strom po Josephu Gottliebu Kölreuterovi, německém profesorovi botaniky z 18. století, který patřil k prvním, kdo rostliny systematicky křížili.
Proč strom ze suchých čínských koryt přežije i rozpálený chodník
Dřevina, která se doma uchycuje na kamenitých svazích a ve vysychajících korytech řek, si nedostatek vody nese v sobě. Zahradnická příručka Státní univerzity Severní Karolíny vyjmenovává, co svitel v kultuře vydrží: plné slunce, velmi suchou půdu, horko, znečištěné ovzduší a celkově městské prostředí. Hradecký profil k tomu přidává toleranci k různým substrátům včetně zásaditých, takže ani vápnitá půda pro něj není překážkou.
Pro radnice je to lákavá kombinace. Kompaktní koruna se vejde mezi domy, žluté laty kvetou v době, kdy ostatní stromy už jen zelenají, a tobolky zdobí korunu přes podzim i zimu. Strom je navíc silně medonosný a v letních týdnech živí včely a další opylovače.
Jak to vypadá v praxi, ukazuje Karlovo náměstí v Praze. U pomníku Karoliny Světlé tam v červenci kvete svitel obsypaný zlatožlutými latami, kolem kterých létají včely.
Pajasan začínal podobně. Kam až svitel v Evropě došel
V každé tobolce jsou tvrdá černá semena a strom jich vyprodukuje velké množství. Americká příručka výslovně upozorňuje, že se svitel snadno sám vysemeňuje a dokáže zplaňovat, a pod mateřskými stromy pak rostou celé skupinky semenáčů. Evropský terénní průvodce nepůvodními druhy v lesích ho uvádí v břehových lesích, na městských plochách i na ruderálních stanovištích, tedy na skládkách, náspech, rumištích a podél cest.
Databáze EPPO eviduje jeho zavlečení od jižní Evropy po Ukrajinu. Botanici z londýnské zahrady Kew ho vedou jako introdukovaný druh v Itálii, na Sardinii, ve Španělsku, v Bulharsku, Rumunsku a na severozápadním Balkáně. Ve Slovinsku zaznamenali nové semenáče, ve Francii a Velké Británii přibývají nálezy mimo výsadby a maďarští botanici ho označují zkratkou „alk“, tedy jako příležitostně zplaňující neofyt. Jde o nepůvodní rostlinu, která se občas objevuje mimo zahrady, masové populace ale zatím netvoří.
Evropská studie z roku 2026, kterou zpřístupňuje databáze FAO AGRIS, prověřila 34 nepůvodních dřevin sázených ve městech kontinentální Evropy. Svitel latnatý autoři zařadili mezi druhy, jejichž invazní potenciál v budoucích klimatických scénářích roste. Pro srovnání se nabízí pajasan žláznatý, jehož šíření mělo podobný začátek v okrasných výsadbách. EU ho dnes reguluje jako invazní druh unijního významu s plošným zákazem pěstování, prodeje i dovozu.
Dvě století klidu v zámeckých parcích přerušil rok 2009
V českých zemích se svitel pěstuje dlouho. Botanici dokládají jeho výsadbu v roce 1808 na Hluboši a o rok později v lednicko-valtických školkách. Dnes roste v Praze na Karlově náměstí, patří k významným dřevinám městské zeleně v Hradci Králové a mají ho i mnohé botanické zahrady a arboreta.
První případy zplaňování popisuje Ochranářská příručka z roku 2009 v Brně a v Lednici. Oficiálně je svitel u nás veden jako přechodně zavlečený druh a v černém ani šedém seznamu invazních rostlin zatím není.
Obě místa leží na jižní Moravě, v jednom z nejteplejších regionů republiky. První zplanělé svitely se tedy objevily tam, kde to podle evropské studie dává smysl: s rostoucím teplem se jim daří lépe a další semenáče lze čekat hlavně v nížinách kolem stávajících výsadeb.
Čtyři zásady pro majitele svitele na zahradě
Česká Ochranářská příručka uvádí maďarskou zkušenost, kdy svitel po výřezu znovu zmlazoval, takže jeden zásah na jeho odstranění nestačí. Prevence proto začíná výběrem místa. Strom nepatří do sousedství přírodně cenných ploch, břehových porostů, suchých trávníků ani neudržovaných pozemků na hranici s volnou krajinou. U stromů blízko přírody se vyplatí po odkvětu odstranit část nasazených tobolek dřív, než dozrají.
Okolí stromu je dobré pravidelně procházet a mladé semenáče vytrhávat i s kořenem. Zralé plody na kompost nepatří, protože semena přežijí i na volně ložené hromadě. Místo toho je třeba je dát do bioodpadu, který se zpracovává řízeně.