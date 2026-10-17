Dětské kroužky zdražují. Každá pátá rodina si je nemůže dovolit

Vyšší náklady na energie, pronájmy, vybavení i práci lektorů a trenérů se promítají do cen dětských aktivit. Z interního průzkumu České rady dětí a mládeže (ČRDM) mezi více než 200 poskytovateli vyplývá, že 41 % z nich zdražuje všechny své kroužky a dalších 33 % alespoň část nabídky. Loňské ceny zachovalo pouze 26 % oslovených organizací.
Nejčastěji se ceny zvyšují přibližně o 5 %, u některých aktivit, zejména sportovních, však zdražení dosahuje až 15 %. Pro rodiny to znamená další výdaje v době, kdy musí počítat také s náklady na školní pomůcky, obědy nebo dopravu.
Více než čtvrtina rodičů už musela omezit sportovní aktivity svých dětí v klubech a kroužcích, 8 % dětí s nimi přestalo úplně. Analýza mezi rodiči zapojenými do projektu Darujeme kroužky dětem navíc ukázala, že v roce 2025 by bez příspěvku nemohlo 22 % z nich svému dítěti zaplatit žádnou organizovanou volnočasovou aktivitu.
Kroužky pomáhají dětem zůstat v kolektivu
Kroužky dětem nepřinášejí jen pohyb a nové znalosti. „Kroužek není luxusní doplněk dětství. Je to prostor, kde děti získávají dovednosti, sebevědomí, kamarády i zdravé návyky. Naší ambicí není hradit rodinám něco nadstandardního, ale pomoci dětem zůstat součástí běžného kolektivu bez ohledu na finanční situaci jejich rodičů,“ říká Ondřej Šejtka, ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže.
Rodiny mohou standardně získat až 1 500 korun na dítě za pololetí prostřednictvím tří voucherů po 500 korunách. Za celý školní rok tak podpora může dosáhnout 3 000 korun. Pro rodiny v hmotné nouzi je určena speciální výzva s příspěvkem až 5 000 korun ročně na dítě. Peníze přitom nedostávají rodiče přímo, ale po schválení žádosti putují vybranému poskytovateli kroužku.
Pomoci může i menší dar
Poptávka po pomoci dlouhodobě převyšuje dostupné prostředky. Výzva pro rodiny byla spuštěna 16. září s alokací čtyř milionů korun. Už následující den se díky podpoře dlouhodobých dárců podařilo částku navýšit o 500 tisíc korun. Přesto se všechny prostředky během jediného dne rozdělily mezi žadatele a další stovky rodin na podporu čekají.
Česká rada dětí a mládeže proto nově výrazněji oslovuje také individuální dárce prostřednictvím kampaně „Jeden klik změní dětský příběh“, kterou pro bono připravila kreativní agentura Loosers.
Projekt lze podpořit jednorázovým i pravidelným darem v libovolné výši prostřednictvím stránky Darujemekrouzky.cz/jedenklik.
Mezi podporovatele patří také Jan Picek, trenér a předseda Českého svazu orientačních sportů, který projektu věnoval výtěžek z několika sportovních akcí.
„Na projekt Darujeme kroužky dětem mě upozornila manželka, která pracuje ve školství a společně se mnou připravuje sportovní kroužky. Tato iniciativa mi připadá skvělá i proto, že její výsledky vidím přímo v praxi. Díky ní se do našeho kroužku zapojily další děti. Z Orienťáku v Poslanecké sněmovně a ze Světového poháru v orientačním běhu jsme projektu věnovali výtěžek přesahující 50 tisíc korun,“ říká Jan Picek.
Každý příspěvek může pomoci rozšířit podporu na další děti, které na ni čekají. „I menší příspěvky mají význam. Když se spojí více individuálních dárců, můžeme podpořit další děti, které dnes na příspěvek čekají. Nejde přitom o to vychovat z každého profesionálního sportovce nebo hudebníka. Jde o to, aby dítě nemuselo opustit činnost, která ho baví, rozvíjí a drží v kolektivu,“ uzavírá Ondřej Šejtka.