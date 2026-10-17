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Dětské kroužky zdražují. Každá pátá rodina si je nemůže dovolit

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Ceny dětských volnočasových aktivit rostou a rodinné rozpočty jsou pod tlakem. Podle průzkumu ČRDM zdražují téměř tři čtvrtiny poskytovatelů. Projekt Darujeme kroužky dětem proto spouští kampaň, která díky individuálním dárcům pomůže dětem pokračovat v aktivitách, které je baví a rozvíjejí.
Dětské kroužky zdražují. Každá pátá rodina si je nemůže dovolit

Dětské kroužky zdražují. Každá pátá rodina si je nemůže dovolit

Zdroj: Česká rada dětí a mládeže
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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