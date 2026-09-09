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Pozor na podvodníky s palivem. Na Olomoucku policie vyšetřuje už šest případů

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Policie varuje před podvodníky, kteří nabízí brikety nebo pelety. V posledních dnech zaznamenala na Olomoucku již šest případů, lidé reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se však nedočkali. Škoda už je 140 tisíc korun.
Pozor na podvodníky s palivem. Na Olomoucku policie vyšetřuje už šest případů

Pozor na podvodníky s palivem. Na Olomoucku policie vyšetřuje už šest případů

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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