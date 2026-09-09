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Příjezd sanitkou na urgentu neznamená přednost. Klip FN Olomouc rozvířil debatu

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Nervozita, čekání, bolest i obavy. Na oddělení urgentního příjmu jsou pacienti často ve stresových situacích, pod tlakem zároveň pracuje tým zdravotníků, kteří poskytují odbornou pomoc. Fakultní nemocnice Olomouc společně se záchranáři natočila krátké video, které přibližuje postup kategorizace nemocných či zraněných a také vyvrací jeden z mýtů.
Příjezd sanitkou na urgentu neznamená přednost. Klip FN Olomouc rozvířil debatu

Příjezd sanitkou na urgentu neznamená přednost. Klip FN Olomouc rozvířil debatu

Zdroj: Jindřich Štreit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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