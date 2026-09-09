Příjezd sanitkou na urgentu neznamená přednost. Klip FN Olomouc rozvířil debatu

V novém klipu na sociálních sítích Fakultní nemocnice Olomouc ilustruje rozhořčení některých pacientů, kteří po převozu na Oddělení urgentního příjmu sanitkou očekávají přednostní ošetření. „Tak to ale nefunguje. Každého pacienta po příchodu zhodnotíme a zařadíme do takzvané triáže. Ty máme tři. Zelená kategorie je určená pro pacienty, jejichž stav je stabilní a jejichž ošetření může nějaký čas bezpečně počkat. Ve druhé kategorii označené žlutou barvou je stav pacientů naléhavější a mají při ošetření přednost,“ vysvětlil primář Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Radek Uher.
Nejzávažnější případy pak mají červené označení. „Péče musí započít ihned, protože dochází k selhání základních životních funkcí. Proto se může stát, že pacient, který dorazil po vás, může být ošetřen přednostně. Není to tím, že bychom na někoho zapomněli, ale jde o to, že někdo jiný potřebuje pomoc akutněji,“ objasnil primář urgentu.
Na lékaře a sestry na urgentním příjmu se podobně jako na tísňovou linku 155 lidé obracejí s různě závažnými obtížemi, někdy dokonce i banálního charakteru. „Sanitka není vždy vstupenkou do ordinace bez čekání,“ upozorňuje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. „Prioritou k ošetření je pro nás vždy aktuální stav pacienta, ne způsob jak a kdy se na oddělení urgentního příjmu dostal,“ potvrdil primář Uher.
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Příspěvek o triáži pacientů vyvolal na sociálních sítích živou diskuzi. „Zažila jsem v čekárně na urgentním příjmu bohužel něco úplně jiného. Pán, který vypadal, že má infarkt, byl úplně rudý a dvakrát málem zkolaboval, tam čekal už hodinu a půl, potom mu tam nějaký ošetřovatel přímo v té čekárně před ostatními vynadal, že není akutní případ a že jim teď stejně přijela sanitka a nechali ho tam sedět dál. V sanitce přivezli pána, co špatně šlápnul a měl něco s nohou. Šel rovnou do ordinace, protože záchranáři potřebovali jet k dalšímu případu, takže si ho někdo musel převzít a hlavně jim ho hned sundat z nosítek. Prostě všichni ti lidé, kteří si myslí, že když si zavolají rychlou, tak budou mít přednost, tak si to očividně myslí z nějakého důvodu,“ přemítala v komentářích Blanka.
„Neznamená, že když někdo „vypadá, že zkolabuje“, je na tom hůř než někdo jiný,“ podotkl Jakub.
Jednotlivé situace mají podle zdravotníků další kontext a specifika. „Záchranáři předávají pacienty na urgentním příjmu v Olomouci vždy stejně – bez ohledu na další výjezd či nikoliv. Pacienta si dále triaguje urgentní příjem. To, že má záchranná služba další výjezd, nemá v tomhle systému vůbec žádný význam. Další věc je ta, kam pacient směřuje – jestli se zdravotními obtížemi, které vyžadují vyšetření na interní ambulance, kde je dalších x pacientů s podobnými problémy, či přijede s úrazem a jde přes traumatologii, kde toho času nikdo nečeká. Nelze paušalizovat,“ reagovali zástupci Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
„Zcela jasně, stručně, pravdivě a logicky vyjádřené. Záchranná služba opravdu neslouží k úspoře finančních prostředků jednotlivce za pohodlnou a rychlou dopravu k lékaři a přednostnímu ošetření před ostatními pacienty, kteří se k lékaři dostaví zodpovědně vlastní cestou, aby nezatěžovali systém určený zejména pro stavy bezprostředního ohrožení života a vážného ohrožení zdraví,“ hodnotil ve vzkazu pod videem Rudolf.