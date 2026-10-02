Horner si vyhlédl křeslo italského obra. Vasseur sám přiznává obavy

- Horner v deníku The Times uvedl, že Ferrari je jediný tým, kam by šel bez podílu ve vlastnictví.
- Šéf Ferrari Fred Vasseur reagoval, že Horner hledá práci všude.
- Ferrari letos vyhrálo dva závody, na Stříbrné šípy ale v Poháru konstruktérů ztrácí 160 bodů.
- Italská stáj nestála na pódiu pět závodů v řadě.
- Vasseur má smlouvu minimálně do konce roku 2027.
Sen s jedinou výjimkou
Od odchodu z Red Bullu v červenci 2025 opakoval bývalý šéf rakouské stáje Christian Horner stále stejnou podmínku: do formule 1 se vrátí jen jako spolumajitel týmu, ne jako zaměstnanec. V prvním velkém rozhovoru od svého konce, který poskytl britskému deníku The Times, ale přiznal výjimku.
„V této fázi života je jen jeden tým, u kterého bych přijal, že nebudu mít podíl na vlastnictví,“ uvedl Horner. „Jestli bych zvážil Ferrari? Ferrari je největší značka ve formuli 1. Je to sen. A dá se říct, že je to spící obr formule 1.“
Pro jistotu ani neskrýval, že ho těší, jak často se o něm mluví. Podle jeho slov z toho plyne, že možná nakonec nebyl tak neoblíbený, jak si někteří mysleli.
Pětadvacet otázek denně
Slova přišla v nejhorší možné chvíli pro současného šéfa Ferrari. Fred Vasseur čelil otázkám na svou budoucnost celý víkend v Baku a po závodě už nešetřil sarkasmem.
„Pan Horner hledá práci, to ví každý, a to všude. Ale co s tím mám dělat?“ poznamenal podle webu Speedcafe. „U každého rozhovoru, a to je pětadvacetkrát denně, se k tomu vracíme.“
Přiznal také, že neustálé spekulace týmu škodí. Podle něj berou lidem klid a mají dopad i na samotnou práci. Na otázku, jak se na svou budoucnost dívá, odpověděl, že to není v jeho rukou.
Spící obr bez pódia
Tlak na Vasseura přitom neroste bezdůvodně. Ferrari sice letos slavilo dvě vítězství, po jednom pro Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca, ale v nových pravidlech nedokázalo udržet krok se Stříbrnými šípy. Mercedes vede Pohár konstruktérů s 538 body, druhé Ferrari na něj ztrácí 160. Italská stáj navíc pět závodů v řadě nestála na pódiu, v Baku dojel Leclerc čtvrtý a Hamilton šestý.
Vasseur vede Ferrari od začátku roku 2023 a loni podepsal víceletou smlouvu, která má platit minimálně do konce roku 2027. Web PlanetF1 ale s odkazem na své zdroje píše, že v Maranellu je připravený plán nástupnictví po skončení sezony.
Nabídku od Ferrari Horner podle dostupných informací nedostal. Kdyby o ni stál předseda John Elkann, kandidáta s dvaceti lety zkušeností v čele vítězného týmu už má. Na otázku, zda se vrátí příští rok, Horner odpověděl jen: „Nevím.“