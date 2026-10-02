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Horner si vyhlédl křeslo italského obra. Vasseur sám přiznává obavy

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„Ferrari je největší značka ve formuli 1. Je to sen,“ prohlásil Christian Horner a poprvé otevřeně připustil, že by kvůli italské stáji ustoupil ze své hlavní podmínky pro návrat. Na odpověď muže, na jehož místo míří, nemusel čekat dlouho.
Horner si vyhlédl křeslo italského obra. Vasseur sám přiznává obavy

Horner si vyhlédl křeslo italského obra. Vasseur sám přiznává obavy

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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