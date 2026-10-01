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Tlak je pouze na Antonellim: Russell si chce užít každý víkend

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George Russell přijíždí do Malajsie v optimistické náladě po vítězství z minulého týdne. Krátce po triumfu v Baku řekl, že už v boji o titul necítí žádný tlak, a podobně naladěný dorazil i do Sepangu.
Tlak je pouze na Antonellim: Russell si chce užít každý víkend

Tlak je pouze na Antonellim: Russell si chce užít každý víkend

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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