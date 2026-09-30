Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hložkovi slavný hit nezaplatil ani auto, Vágner shrábl balík: Kolik vydělávali čeští zpěváci v 80. letech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Holky z naší školky patří k těm písním, které v českém popu přežily skoro všechno. Obrovská popularita hitu však z jeho interpretů žádné milionáře neudělala.
Fotografie Stanislava Hložka

Fotografie Stanislava Hložka

Zdroj: Foto: Nextfoto, Stanislav Hložek na premiéře dokumentu Štěstí Karla Vágnera
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:18

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Test znalostí na téma největší hity socialismu: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten je nejspíše příliš mladý
Test znalostí na téma největší hity socialismu: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten je nejspíše příliš mladý
Markéta Pekarová Adamová má před sebou životní zkoušku: Z jejích nejnovějších fotek fanouškům spadla brada
Markéta Pekarová Adamová má před sebou životní zkoušku: Z jejích nejnovějších fotek fanouškům spadla brada

Markéta Pekarová Adamová oznámila, že se chystá na svůj první cyklistický závod. Po odchodu z politiky...

Danuše Nerudová se pochlubila romantickými fotkami s manželem: Do Paříže však vůbec nejeli za památkami
Danuše Nerudová se pochlubila romantickými fotkami s manželem: Do Paříže však vůbec nejeli za památkami

Danuše Nerudová vyrazila s manželem Robertem do Paříže. Hlavním cílem nebyly památky, ale dlouho očekávaný...

Jak by v roce 2026 vypadal Karel Černoch: Podle AI by byl i v 82 letech stále štramák
Jak by v roce 2026 vypadal Karel Černoch: Podle AI by byl i v 82 letech stále štramák

Karel Černoch byl z těch hlasů, které se v českém éteru neztrácely. Zpěvák, komik a později také muzikálový...

Jak by dnes vypadal Karel Zich podle umělé inteligence: I v 77 letech by byl stále fešák
Jak by dnes vypadal Karel Zich podle umělé inteligence: I v 77 letech by byl stále fešák

Karel Zich by letos oslavil 77. narozeniny, a tak nás napadlo, jak by mohl vypadat dnes. Pomohla nám...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Hudba
Zobrazit více
KulturaHudba
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.