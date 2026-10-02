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První československá Miss Ivana Christová překvapila přiznáním o estetických zákrocích!

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Ikonická Ivana Christová (56), která se v roce 1989 stala historicky první československou Miss, ani po letech neztrácí svůj půvab. Exkluzivně pro Aplausin.cz zavzpomínala na začátky své kariéry, promluvila o tom, jak se proměnily ideály krásy, a otevřeně prozradila, jaký má vztah k estetickým úpravám. Její odpověď je přitom jednoznačná: „Žádný botox. Nikdy nic jsem neměla udělané!“
Ivana Christová a Aháta Hanychová na akci.

Ivana Christová a Aháta Hanychová na akci.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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