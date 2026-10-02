První československá Miss Ivana Christová překvapila přiznáním o estetických zákrocích!

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Ikonická Ivana Christová (56), která se v roce 1989 stala historicky první československou Miss, ani po letech neztrácí svůj půvab. Exkluzivně pro Aplausin.cz zavzpomínala na začátky své kariéry, promluvila o tom, jak se proměnily ideály krásy, a otevřeně prozradila, jaký má vztah k estetickým úpravám. Její odpověď je přitom jednoznačná: „Žádný botox. Nikdy nic jsem neměla udělané!“
Když se dnes Ivana Christová objeví na společenské akci, jen málokdo by hádal, že od jejího historického vítězství uplynuly už desítky let. Sama přitom přiznává, že rok 1989 si vybavuje už jen matně. „ Ten ’89 rok si pamätám matne.“ O to silnější pro ni tehdy musel být přechod z rodného Prešova do světa velkých televizních show, přímých přenosů a tisíců diváků. „ Bolo to pre mňa tak šokantné.“ Z malého slovenského města se rázem ocitla uprostřed obrovského mediálního kolotoče.
Na svou éru soutěží krásy přitom vzpomíná s velkou nostalgií. Fascinovaly ji především velkolepé show, které tehdy vznikaly pod vedením Miloše Zapletala. „ Boli to fantastické show, najsledovanejšie show v tej dobe, a bola to zábava.“ Dnes už se podle ní ale na krásu díváme úplně jinak. A právě v tomto tématu má první československá Miss jasno – krásu podle ní nelze jednoduše poměřovat.
Když přišla řeč na současné soutěže krásy a estetické úpravy, Christová překvapila svou bezprostředností. Sama totiž tvrdí, že je stále zcela přirozená. „ Ja som naozaj úplne natural, úplne. Ako okrem mejkapu.“ Na přímou otázku, zda někdy podstoupila botox, pak přišla ještě ráznější odpověď: „ Žiaden botox. Nikdy nič som nemala urobené.“ Zároveň ale zdůrazňuje, že estetické zákroky druhých lidí nijak neodsuzuje. Podle ní jde především o osobní rozhodnutí každého člověka. Umí stárnout s grácií
S přibývajícím věkem se podle Christové mění i způsob, jakým bychom měli sami sebe vnímat. „ Starnúť s gráciou je umenie.“ Sama přiznává, že mládí je nádherné, ale vrásky jsou přirozenou součástí života. Právě přijetí přirozeného stárnutí je podle ní něco, co má svou vlastní krásu. Estetické úpravy proto nikomu nebere, sama se však vydala jinou cestou.
A nakonec přišel jeden detail, který měl možná větší význam než všechny korunky a tituly dohromady. Christová dorazila na akci s výrazným šperkem, který není pouze módním doplňkem. „ Moja maminka to dostala, keď sa vydávala, od mojej babičky.“ Šperk tak putuje ženskou linií její rodiny a dnes ho nosí právě ona. „ Keď to mám, tak mám pocit, že mám tie naše ženy so sebou.“ Pro první československou Miss má tak jeden z nejcennějších šperků především nevyčíslitelnou hodnotu – nese v sobě vzpomínku na ženy jejího rodu. Zdroj: Aplausin.cz