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Američtí inženýři sledovali s otevřenou pusou, jak se tank zakopal do země vlastním čumákem. Proti švédské ocelové placce byly všechny tehdejší tankové koncepce bezcenné

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Švédský tank Stridsvagn 103 neměl otočnou věž a jeho kanon byl napevno svařený s korbou. Zaměřoval se nakláněním podvozku a otáčením na pásech. Proč Švédsko vsadilo na tuto radikální konstrukci a jak obstála proti tankům Leopard 1 a Chieftain?
Švédský bezvěžový tank Stridsvagn 103 během jízdy v terénu

Švédský bezvěžový tank Stridsvagn 103 během jízdy v terénu

Zdroj: Jorchr / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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