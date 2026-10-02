Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Obyčejný sifon za socialismu stlačil cenu limonády na haléře. Rodiny odmítaly tahat těžké skleněné lahve v síťovkách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tlusté sklo v drátěném opletu, krabička deseti bombiček a rituál v Potravinách. Jak národní podnik Kovočas Děčín naučil Čechoslováky vyrábět domácí bublinky.
Historická sifonová lahev vystavená v Národním technickém muzeu v Praze

Historická sifonová lahev vystavená v Národním technickém muzeu v Praze

Zdroj: Foto: Kotivalo / Wikimedia Commons / CC0 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 09:12

Reklama
Další články z Retro Radar
Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek
Většina rodin má tento oranžový mixér dodnes schovaný ve skříni. Za jeho padesátiletou životností stojí jeden úmyslně slabý plastový výlisek
Socialističtí kutilové zachraňovali to, co inženýři v Boleslavi zpackali. Vysněná Škoda 120 byla pojízdný parní stroj
Socialističtí kutilové zachraňovali to, co inženýři v Boleslavi zpackali. Vysněná Škoda 120 byla pojízdný parní stroj

Dlouhé potrubí pod podlahou, 11 litrů kapaliny a nespolehlivý termospínač. Proč Škoda 105 a 120 v letních...

Počítač za dva platy zachraňoval hodinářský šroubovák: Proč Didaktik Gama nutil kluky vrtat do kazeťáků
Počítač za dva platy zachraňoval hodinářský šroubovák: Proč Didaktik Gama nutil kluky vrtat do kazeťáků

Když se v druhé polovině 80. let objevil v obchodech počítač Didaktik Gama, stál dva měsíční platy a doma...

V Česku symbol chat a chudoby, v Británii luxusní hit. Proč království vykoupilo statisíce Remosek?
V Česku symbol chat a chudoby, v Británii luxusní hit. Proč království vykoupilo statisíce Remosek?

Klasická elektrická trouba spotřebovala přes dva tisíce wattů a na starých chalupách spolehlivě vyrazila...

Tvrdé Sparty za čtrnáct korun a Startky pod pultem. Jak se kouřilo v ČSSR
Tvrdé Sparty za čtrnáct korun a Startky pod pultem. Jak se kouřilo v ČSSR

Bílá tvrdá krabička cigaret Sparta fungovala v socialistickém Československu jako univerzální platidlo pro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.