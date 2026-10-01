Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Norris vysvětlil, proč se omluvil veřejně: Sociální sítě nejsou vhodné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Velkým tématem týdne mezi Ázerbájdžánem a Malajsií byla kolize, kterou zavinil Franco Colapinto a vyřadil z ní sebe, Pierra Gaslyho a Landa Norrise. Argentinec si vyslechl množství kritiky.
Norris vysvětlil, proč se omluvil veřejně: Sociální sítě nejsou vhodné

Norris vysvětlil, proč se omluvil veřejně: Sociální sítě nejsou vhodné

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 15:25

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
George Russell prozradil detaily z výletu jezdců F1 na Langkawi
George Russell prozradil detaily z výletu jezdců F1 na Langkawi
Hadjar přijde o pozice na startu. Red Bull překročil limit
Hadjar přijde o pozice na startu. Red Bull překročil limit

Isack Hadjar před Velkou cenou Malajsie potvrdil, že jeho Red Bull čeká penalizace za překročení limitu...

Týmové rozkazy i první triumf aneb Kvíz k VC Bahrajnu v Malajsii
Týmové rozkazy i první triumf aneb Kvíz k VC Bahrajnu v Malajsii

Po týdnu tu opět máme závod Formule 1, což znamená i další kvíz! Kolik otázek zodpovíte správně?

Hned po Baku jsem letěl na simulátor: Absence Colapinta nehrozila
Hned po Baku jsem letěl na simulátor: Absence Colapinta nehrozila

Franco Colapinto rozhodně nemá za sebou nejlepší týden v kariéře. Po nehodě v Baku musel čelit kritice...

Snu o F1 se ještě nechce úplně vzdát: Ocona konec frustroval
Snu o F1 se ještě nechce úplně vzdát: Ocona konec frustroval

Během včerejška bylo oficiálně potvrzeno, že Esteban Ocon končí u Haasu a s velkou pravděpodobností také ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.