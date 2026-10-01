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25 kvalifikací bez pole position. Leclerc vytvořil nelichotivý osobní rekord

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Charles Leclerc bývá považován za jednoho z nejrychlejších jezdců současné Formule 1 na jedno kolo, jenže právě v kvalifikacích nyní prožívá nejdelší půst své kariéry. Ani druhé místo na startu Velké ceny Ázerbájdžánu jeho čekání neukončilo. Monačan nezískal pole position už 25 závodů v řadě a Ferrari po dalším složitém víkendu přiznává, že potřebuje posun. Šéf týmu Fred Vasseur slíbil vylepšení SF-26 "brzy".
25 kvalifikací bez pole position. Leclerc vytvořil nelichotivý osobní rekord

25 kvalifikací bez pole position. Leclerc vytvořil nelichotivý osobní rekord

Zdroj: Ferrari Scuderia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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